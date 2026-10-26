Donald Trump no se quedó callado después de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil. El mandatario estadounidense cuestionó la legitimidad del resultado y calificó los comicios como una elección que, a su juicio, estuvo marcada por la corrupción.

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“No tomé lados, pero parecía otra elección arreglada, francamente. Vi la elección y me pareció tan corrupta y terrible”, afirmó Trump ante los medios, al referirse al proceso electoral del país sudamericano.

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Lula se impuso sobre el candidato conservador Flávio Bolsonaro y consiguió un nuevo periodo presidencial. El resultado representa otro capítulo en la trayectoria del dirigente de izquierda, quien llegó por primera vez a la Presidencia en 2003 y volvió al poder en 2023, después de vencer a Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022.

Las declaraciones de Trump se sumaron a las reacciones políticas que generó la contienda brasileña, marcada por la polarización y el enfrentamiento entre sectores de izquierda y derecha. Sin embargo, el presidente estadounidense no presentó pruebas en las declaraciones citadas que respaldaran su señalamiento de que los comicios fueron fraudulentos.

Lula consiguió remontar en una campaña polarizada

La victoria del mandatario brasileño se produjo después de una campaña intensa, en la que su equipo tuvo que ajustar la estrategia de comunicación para conectar con los votantes, especialmente en las plataformas digitales.

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La disputa electoral enfrentó a Lula con Flávio Bolsonaro, representante de la derecha conservadora e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La contienda estuvo marcada por las diferencias ideológicas y por el debate sobre el rumbo político y económico de Brasil.

Lula, quien cumplirá 81 años, inició su trayectoria como obrero y dirigente sindical antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de la izquierda latinoamericana. Su primer mandato comenzó en 2003 y, desde entonces, ha mantenido una presencia central en la política brasileña.

Trump cuestionó los resultados sin presentar pruebas

El mandatario estadounidense sostuvo que el proceso electoral le pareció poco transparente, pero sus declaraciones no constituyen por sí mismas evidencia de irregularidades en la votación.

Por ahora, sus críticas se mantienen en el terreno de los cuestionamientos políticos al resultado. La victoria de Lula, por su parte, amplía la trayectoria del dirigente brasileño y prolonga la disputa entre los sectores que respaldan su proyecto político y quienes se oponen a su permanencia en el poder.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.