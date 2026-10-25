Flávio Bolsonaro, candidato presidencial, senador e hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, anunció que pedirá la anulación de las elecciones presidenciales de Brasil, después de que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva se impusiera en la segunda vuelta de este domingo. El candidato opositor afirmó que no puede reconocer el resultado debido a una decisión judicial que extendió el horario de votación en algunas zonas del país.

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“Es imposible reconocer las elecciones en esas condiciones. Voy a pedir la anulación de esas elecciones”, declaró el representante del Partido Liberal (PL), quien anunció que llevará sus cuestionamientos ante la Justicia.

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Con el 99,99 % de los votos escrutados, Lula obtuvo el 51,8 % de los sufragios, mientras que Bolsonaro alcanzó el 48,2 %. El senador sostuvo que el proceso debió ser anulado desde el momento en que intervino el magistrado Cristiano Zanin, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF).

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#Mundo | Flávio Bolsonaro anunció que pedirá la “anulación” de las elecciones tras derrota contra Lula da Silva en Brasil. El candidato aseguró que a lo largo de la jornada existió una tendencia que era imposible que se revirtiese. Vía @EddyMosquera0 https://t.co/qRQodC5OyZ https://t.co/g1QUc9W43C — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 26, 2026

¿Por qué Flávio Bolsonaro cuestiona las elecciones?

El motivo de la controversia fue la decisión de Zanin de ampliar en dos horas el horario de votación, tras una solicitud de la campaña de Lula. El equipo oficialista había denunciado que algunos alcaldes opositores obstaculizaron el transporte público para dificultar el desplazamiento de votantes en zonas donde el Partido de los Trabajadores (PT) tiene respaldo.

Bolsonaro calificó la determinación como “inaceptable e ilegal” y cuestionó que el magistrado hubiera intervenido en un asunto que, según él, correspondía al Tribunal Superior Electoral (TSE).

El senador también señaló que Zanin fue abogado personal de Lula y sugirió que esa relación influyó en la decisión. A su juicio, el cambio de horario modificó las condiciones de la contienda electoral.

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La medida, sin embargo, se conoció cuando gran parte de los puestos de votación ya había cerrado a las 5:00 p. m., hora local, debido a que varios responsables de los colegios electorales no recibieron la información a tiempo. Esto provocó confusión entre quienes intentaron votar durante la extensión.

Bolsonaro anunció acciones ante la Justicia

El candidato opositor aseguró que algunos electores no pudieron sufragar porque los votos de sus mesas ya habían sido contabilizados y los registros impresos. También denunció que fiscales de su partido fueron retirados de ciertos puestos cuando estos reabrieron.

Según Flávio Bolsonaro, la situación impide establecer cuántos votos adicionales habría podido conseguir su campaña si la ampliación se hubiera aplicado de manera uniforme.

“Lo que pasó hoy no fue algo normal. Fue inaceptable… Hay mucha cosa que tiene que ser aclarada antes de que Brasil pueda reconocer esa jugarreta. Yo no voy a desistir de Brasil”, concluyó el senador.

Por ahora, sus declaraciones corresponden a los argumentos con los que busca impugnar el resultado. La petición de anulación deberá ser evaluada por las autoridades judiciales y electorales competentes.

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