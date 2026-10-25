Por: France 24

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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmó la posición soberana de Brasil al declarar que su país "no acepta ser el patio trasero de nadie" tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones sobre el político de extrema derecha Flávio Bolsonaro. La afirmación se enmarcó en un contexto electoral marcado por fuertes tensiones internacionales y denuncias de injerencias de Estados Unidos, además del apoyo explícito del entonces gobierno de Donald Trump hacia la derecha representada por los Bolsonaro, según información de France 24.

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Durante la campaña electoral, Donald Trump expresó públicamente su interés por el resultado en Brasil, llegando incluso a celebrar la victoria de Bolsonaro en la primera vuelta, pero no comentó tras la derrota de su candidato en el balotaje. La sombra de la intervención internacional, específicamente de Estados Unidos, fue un tema recurrente. El gobierno de Lula denunció presiones sin precedentes de la administración Trump, y el presidente remarcó en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que Brasil no permitiría ser subordinado a intereses extranjeros, al tiempo que rechazó las "tentaciones hegemónicas de la mayor potencia del mundo".

Lula ha defendido la necesidad de que América Latina trate con "socios con una agenda positiva" que no impongan presiones externas, en contraste con el alineamiento de varios países de la región con las posturas de Donald Trump. Sin embargo, para Oliver Stuenkel, profesor de la Fundación Getulio Vargas, estos posicionamientos ideológicos tienen más peso en el plano simbólico que en la práctica política, citando que la relación entre Brasil y Argentina no cambió sustancialmente, pese a los desencuentros públicos entre Lula y Javier Milei.

La defensa de la soberanía nacional se convirtió en emblema de la campaña de Lula, especialmente frente a la presión procedente de Estados Unidos. El abogado general de la Unión, Jorge Messias, advirtió sobre el riesgo de injerencia extranjera sobre el proceso electoral brasileño, algo que consideró incompatible con el funcionamiento autónomo de las instituciones del país. La tensión escaló en 2025 cuando Donald Trump impuso aranceles a productos brasileños como represalia por el juicio contra Jair Bolsonaro y anunció un nuevo gravamen del 25% ese mismo año, además de manifestar abierto respaldo a la familia Bolsonaro.

Adicionalmente, Estados Unidos sancionó mediante la Ley Magnitsky al ministro Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal, aunque posteriormente retiró las sanciones. Según el profesor Amorim Neto, la maniobra arancelaria vino acompañada de presiones públicas para que dejara de perseguirse judicialmente al expresidente Bolsonaro, quien después fue condenado por participar en una trama golpista contra Lula. Analistas citados por France 24 consideran que uno de los mayores desafíos para Lula en este cuarto mandato será recomponer la relación con Washington sin renunciar al discurso de la soberanía nacional.

¿Qué significa la expresión "Brasil no acepta ser el patio trasero de nadie" según Lula?

La frase empleada por Lula simboliza el rechazo de Brasil a estar bajo la influencia o subordinación de potencias extranjeras, particularmente Estados Unidos. De acuerdo con los discursos del mandatario recogidos por France 24, se trata de una declaración de soberanía nacional que condena cualquier tentativa de presión externa sobre la política y las decisiones internas de Brasil.

¿Cómo ha influido la relación entre Lula y Donald Trump en la política exterior de Brasil?

De acuerdo con France 24, la relación entre Lula y Trump ha estado marcada por constantes desencuentros y tensiones, manifestándose en presiones diplomáticas, imposición de aranceles y apoyo político hacia los opositores de Lula. Esta dinámica ha llevado a que Lula priorice la defensa de la soberanía brasileña y busque recomponer vínculos con Estados Unidos sin ceder a sus presiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.