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Lula da Silva es el ganador este domingo las elecciones presidenciales de Brasil y por ahora consigue un nuevo mandato al imponerse a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta, en una de las contiendas electorales más estrechas de los últimos años en el país.

Con casi el 100 % de las mesas contadas, el actual mandatario logró un reñido triunfo contra el hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El líder de la izquierda del vecino país obtuvo 64’229.885 votos, el 51,78 % de los que asistieron a las urnas; por su parte, el ultraderechista alcanzó el 48,22 %, con un total de 59’815.984 de los sufragios.

El presidente, de 80 años, enfrentó en el balotaje al senador Flávio Bolsonaro, de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La elección estuvo marcada por una campaña polarizada y por una diferencia mínima entre los dos candidatos, que llegaron a las urnas después de haber obtenido 45,16 % y 47,03 % de los votos, respectivamente, en la primera vuelta.

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Con la mayoría de los votos contabilizados, Lula logró superar a su rival y mantenerse al frente del Gobierno brasileño.

El resultado le permite avanzar hacia un nuevo periodo presidencial después de una campaña en la que defendió la continuidad de su proyecto político y buscó consolidar el respaldo obtenido principalmente entre sectores del electorado del nordeste y otros grupos que habían respaldado al Partido de los Trabajadores.

La jornada electoral estuvo marcada por algunos problemas de transporte público. Lula denunció dificultades para que los ciudadanos pudieran desplazarse hasta los centros de votación y pidió ampliar el horario de las urnas.

Finalmente, el Tribunal Superior Electoral extendió la votación hasta las 19:00 horas (5 de la tarde de Colombia) en todo el país.

Más de 158 millones de brasileños estaban habilitados para participar en la segunda vuelta. La elección también estuvo bajo observación internacional y, durante las primeras horas, organismos electorales destacaron el desarrollo pacífico y las condiciones de seguridad del proceso.

Con su victoria, Lula vuelve a imponerse en una elección presidencial y mantiene al PT al frente del Gobierno de Brasil, mientras Flávio Bolsonaro se convierte en el candidato derrotado de una disputa que mantuvo al país dividido hasta el cierre de las urnas.

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