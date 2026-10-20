Por: France 24

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En la recta final de la campaña presidencial en Brasil, el balotaje del 25 de octubre enfrenta a Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, dos figuras que representan estrategias y discursos radicalmente diferentes, de acuerdo con el análisis de France 24, EFE y medios locales. El actual presidente, a sus 80 años, aspira a un cuarto mandato no consecutivo, reforzando su propuesta con anuncios de reformas económicas y sociales. Entre estas iniciativas destaca la aprobación en el Senado brasileño de una reforma constitucional que reduce paulatinamente la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales sin afectar el salario, una de las principales banderas de Lula, además de la promesa de prohibir las apuestas en línea y ofrecer transporte público gratuito los fines de semana.

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En contraste, Flávio Bolsonaro, senador del Partido Liberal (PL) e hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, centra su discurso electoral en la seguridad pública y en ataques directos a su adversario, especialmente por presuntos casos de corrupción. La campaña de Bolsonaro se caracteriza también por proponer una baja de la edad de imputabilidad penal a 16 años, o incluso a 14 en delitos graves como narcotráfico o terrorismo, aunque el Partido de los Trabajadores (PT) sugiere limitar esta medida solo a "delitos atroces".

La competencia entre ambos es sumamente reñida. En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de votos válidos frente al 45,16% de Lula. Datos de la última encuesta de Datafolha indican una breve ventaja para Bolsonaro, con 51% frente al 49% del presidente, una diferencia contenida por el margen de error y que se ha reducido notablemente en pocos días.

El giro de la campaña, según la profesora Bruna Cavalcanti (Universidad de las Américas Puebla), vino tras la primera vuelta, cuando actos espontáneos de jóvenes y universitarios, así como la movilización en redes sociales –habitualmente territorio favorable a los Bolsonaro– revitalizaron el apoyo a Lula. El periodista Denis R. Burgierman coincide en que el repunte del presidente surgió de iniciativas ciudadanas más que de la propia campaña oficial.

El clima de confrontación es evidente, especialmente en los debates televisivos, calificados por analistas como Germán Segré como "lucha libre" y carentes de propuestas concretas. Los simpatizantes de ambos partidos dominan el escenario, mientras que la disputa real se traslada a los más de 33 millones de abstencionistas de la primera vuelta, cifra récord desde 1998. Con bandos polarizados, ambas campañas centran sus esfuerzos en conquistar a este importante sector del electorado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales diferencias entre las propuestas de Lula y Flávio Bolsonaro para el balotaje en Brasil?

Lula apuesta principalmente por reformas laborales y sociales, como la reducción de la jornada laboral y mayor acceso a derechos, mientras que Flávio Bolsonaro se enfoca en seguridad pública, endurecimiento penal y acusa a su rival de corrupción. Estas diferencias reflejan el antagonismo de las campañas según France 24 y medios citados en el texto.

¿Qué significa la reducción de la edad de imputabilidad penal en Brasil y cómo la proponen los candidatos?

La imputabilidad penal se refiere a la edad a partir de la cual un ciudadano puede ser responsable penalmente por un delito. El bolsonarismo propone bajar esta edad a 16 años, llegando incluso a 14 para crímenes graves, mientras que el PT plantea reducirla a 16 solo en casos de delitos atroces. El debate sobre esta medida se mantuvo sin resolución antes del balotaje, según lo informado en el artículo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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