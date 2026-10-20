El presidente Abelardo de la Espriella lanzó un fuerte reclamo al gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez Prada, y a los alcaldes del departamento por el manejo de los recursos de regalías que ha recibido esa región desde 2012.

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Durante una jornada del programa gubernamental ‘El Milagro de las Regiones’, del lunes 19 de octubre, el mandatario cuestionó que, pese a los cerca de 4 billones de pesos que, según sus declaraciones, han ingresado al departamento por ese concepto, no se evidencien obras ni avances suficientes para la población.

El reclamo subió de tono cuando De la Espriella puso en duda el destino de esos recursos y lanzó una acusación directa durante el encuentro con los dirigentes regionales.

El presidente Abelardo De La Espriella cuestionó al gobernador de Arauca y a los alcaldes de la región: “Desde el año 2012, el departamento ha recibido cerca de $ 4 billones en regalías. No se ven esas regalías en obras, tampoco se ve el progreso”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/pHBjZDW3cY — Revista Semana (@RevistaSemana) October 20, 2026

De La Espriella cuestionó el destino de 4 billones de pesos en regalías

“¿Saben por qué esta tierra se ha mantenido en pie? No es por los políticos, es por el araucano trabajador y patriota. Aquí ha llegado mucho dinero, pero ese dinero no se ve reflejado. ¿Qué pasó con ese dinero? No hay otra explicación, se lo robaron”, afirmó el presidente.

Con esas palabras, el mandatario cuestionó a las autoridades territoriales por la falta de resultados que, a su juicio, deberían verse después de más de una década de ingresos por regalías.

Las declaraciones se produjeron durante una agenda de trabajo en Arauca, en la que el Gobierno nacional abordó asuntos relacionados con la seguridad y las necesidades de la región.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.