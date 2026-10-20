Por: Noticiero 90 minutos

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El gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella propuso una serie de modificaciones en las normas laborales aplicables a las trabajadoras domésticas. De acuerdo con información compartida por el Ministerio del Trabajo, se publicaron varios proyectos de reglamentación para recibir observaciones del público antes de definir el contenido final de estas medidas. Como indicó el propio Ministerio a través de sus canales oficiales, los documentos estarán abiertos para comentarios hasta el 9 de noviembre.

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Las principales propuestas se concentran en aspectos esenciales del vínculo laboral, como las condiciones de contratación y los procedimientos disciplinarios, además de ampliar las facultades de inspección que tendrán los funcionarios en los hogares particulares. Entre los puntos clave, se resalta que los contratos deberán formalizarse por escrito y registrarse posteriormente en la planilla que administra los aportes del empleador a la seguridad social. Sin embargo, el proyecto aclara que la ausencia de este registro no suprime los derechos laborales de las trabajadoras, lo que significa que un empleador no podrá ampararse en este incumplimiento para negar beneficios como la prima de servicios o las garantías durante procesos disciplinarios.

Sobre estos procedimientos, se define que toda sanción, antes de emitirse, requiere escuchar la versión de la trabajadora doméstica, garantizando así una valoración justa de los hechos. Por otra parte, se especifica que el Ministerio busca impedir que las cotizaciones fragmentadas a la seguridad social sean usadas para ocultar empleos de tiempo completo bajo la apariencia de trabajo por días. Además, el Ministerio del Trabajo recalcó que los derechos existentes permanecen intactos, pese a la apertura para comentarios sobre los borradores, según una publicación realizada en su cuenta oficial.

En lo referente a la inspección en residencias privadas, el ingreso de inspectores laborales requerirá el consentimiento de los habitantes o una autorización legal expresa. Si el inspector identifica riesgos graves para la vida o la integridad de una trabajadora sin poder acceder al domicilio, deberá reportar la situación a la Policía, la Fiscalía u otra autoridad. Las labores de verificación pueden incluir revisiones externas, solicitudes de documentos y entrevistas.

El Ministerio sólo consolidará las normas nuevas luego de analizar todas las observaciones recibidas hasta el 9 de noviembre. Hasta entonces, no habrá cambios definitivos en la legislación actual, y cualquier ajuste dependerá de la decisión que adopte finalmente esta entidad pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles serían los principales cambios en los contratos de trabajo para empleadas domésticas según el proyecto del Ministerio del Trabajo?

El proyecto del Ministerio del Trabajo plantea que los contratos deberán formalizarse por escrito y registrarse en la planilla de aportes a seguridad social. No obstante, el no registrar este contrato no significaría pérdida de derechos laborales para las trabajadoras. También se establece el derecho a prima de servicios y mayores garantías en los procedimientos disciplinarios.

¿Cómo funcionarán las inspecciones laborales en viviendas particulares para trabajadoras domésticas?

Las inspecciones en viviendas particulares dependerán del consentimiento del dueño del inmueble o de una autorización legal. Si el inspector detecta un riesgo grave y no puede ingresar, deberá avisar a las autoridades. Además, se contempla la posibilidad de verificaciones externas, solicitudes de documentos y entrevistas para evaluar las condiciones laborales.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.