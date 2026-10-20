Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La desconexión laboral es un derecho fundamental respaldado por la Ley 2191 de 2022 en Colombia, que busca asegurar que los trabajadores y servidores públicos cuenten con espacios genuinos de descanso, ajenos a las obligaciones laborales fuera de la jornada convenida. De acuerdo con lo dispuesto por dicha norma, el objetivo principal es que mensajes, llamadas o correos electrónicos relativos al trabajo no interrumpan el tiempo personal de los empleados, lo que contribuye a proteger su bienestar y calidad de vida.

Sigue a PULZO en Discover

Según información destacada en el propio texto de la Ley 2191 de 2022, la desconexión laboral se define como el derecho a no tener contacto laboral por ningún medio –incluyendo aplicaciones como WhatsApp, llamadas y correos electrónicos– fuera del horario ordinario o el acordado contractualmente. Esta protección se activa en el momento en que concluye la jornada pactada y es de obligatorio cumplimiento tanto para personas naturales como jurídicas que tengan empleados. Las empresas, por ende, deben desarrollar una política interna específica sobre desconexión laboral, la cual debe ser consultable y permitir la presentación y trámite de quejas cuando se presenten vulneraciones.

De acuerdo con el artículo 5 de dicha ley, esta política interna debe contemplar reglas claras para el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como procedimientos para reclamar y mecanismos de solución de conflictos. Los trabajadores pueden solicitar conocer esta normativa a su empleador y contar con mecanismos tanto abiertos como anónimos para reportar cualquier transgresión a su derecho de desconexión laboral.

Si un trabajador considera que su derecho está siendo violado, se le recomienda documentar los hechos y guardar todas las pruebas pertinentes, como conversaciones y registros, lo que facilitará la valoración posterior de la situación. Así lo establece la ley al señalar la importancia de conservar mensajes y demás registros que permiten demostrar la vulneración del derecho.

Además, según la Ley 1010 de 2006, el incumplimiento reiterado y verificable del derecho a la desconexión laboral podría considerarse acoso laboral, aunque no todo contacto fuera del horario automáticamente configura esta falta, ya que la normativa exige que los hechos sean persistentes y demostrables.

No obstante, la ley establece excepciones para determinados cargos, como directivos, personal de confianza y manejo, integrantes de la fuerza pública u organismos de socorro, y casos de fuerza mayor. Incluso así, la Corte Constitucional ha recordado que estas excepciones no anulan el derecho al descanso mínimo ni autorizan la disponibilidad irrestricta de los empleados en dichos cargos, subrayando la importancia de la proporcionalidad y la naturaleza de cada función.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué obligaciones tienen las empresas frente a la desconexión laboral en Colombia?

Las empresas están obligadas a crear y poner en marcha una política interna de desconexión laboral, según la Ley 2191 de 2022. Esta política debe establecer directrices claras sobre el uso de tecnologías de comunicación, mecanismos de queja, procedimientos para su trámite y acciones concretas para que los trabajadores puedan reclamar y recibir respuesta ante eventuales vulneraciones a su derecho al descanso.

¿Qué situaciones permiten la excepción al derecho de desconexión laboral según la ley colombiana?

Existen excepciones para trabajadores que ocupan cargos de dirección, confianza y manejo, así como para quienes desempeñan funciones que requieren disponibilidad permanente, como la fuerza pública y organismos de socorro. También se contemplan circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, siempre justificadas, bajo las que el empleador puede solicitar colaboración fuera del horario ordinario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z