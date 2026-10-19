Por: El Espectador

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El Ministerio de la Igualdad, bajo la dirección del liquidador John Milton Rodríguez y con Abelardo de la Espriella en el gobierno, atraviesa un proceso minucioso de liquidación que ha permitido la recuperación de una importante suma. Según lo informado por Rodríguez, se han recuperado COP 233.700 millones, dinero que, de acuerdo con sus declaraciones, será reintegrado al Tesoro Nacional. Previamente, la meta fijada por el exsenador era de COP 200.000 millones, lo que indica que dicha recuperación superó las expectativas iniciales. Toda esta información fue proporcionada por el propio funcionario en declaraciones oficiales.

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El balance revelado también señala que la nueva administración del Minigualdad eliminó 471 cargos de los 744 existentes en la entidad. El liquidador explicó que esta decisión fue el resultado de un "esfuerzo técnico y coordinado" que perseguía eliminar cargos innecesarios, resolver pasivos laborales y asegurar la transferencia efectiva de los programas sociales gestionados por este ministerio. El objetivo principal era evitar que la burocracia y las cargas administrativas afectaran negativamente la estabilidad financiera del Estado.

La liquidación de este ministerio responde a una orden de la Corte Constitucional, que concluyó que hubo irregularidades en el procedimiento de formación del Minigualdad durante su paso por el Congreso de la República. Esta medida se enmarca en la continuidad de un proceso iniciado bajo la administración de Gustavo Petro, que fue fuertemente criticado por la nueva administración debido a la falta de fondos destinados a los programas sociales del ministerio.

Rodríguez puntualizó que los ejes rectores en la liquidación han sido los estados financieros y acreedores, la reducción de cargos, el rescate y reintegración de programas sociales, y la intervención de patrimonios autónomos y fondos. Según el liquidador, se logró saldar pagos pendientes de nómina y seguridad social, situaciones que se encontraban “en total abandono”. Además, se cerró la recepción de reclamaciones de acreedores, y se procederá con la calificación y posterior negociación de las obligaciones contraídas. La supresión de cargos, según el reporte oficial, logró un ahorro anual aproximado de COP 70.000 millones, garantizando, afirma Rodríguez, los derechos laborales de los trabajadores. A pesar de esto, persiste incertidumbre entre los contratistas que venían de la administración anterior, quienes han enfrentado presiones para entregar anticipadamente sus contratos.

La administración actual ha hecho énfasis en la importancia de mantener los programas sociales, trasladándolos a otras entidades del Estado para su continuidad, subrayando así la relevancia de asegurar la protección social a los grupos beneficiarios de estos proyectos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto de la liquidación del Ministerio de la Igualdad en los programas sociales?

Con la liquidación del Ministerio de la Igualdad, la administración de John Milton Rodríguez y Abelardo de la Espriella ha priorizado el traslado efectivo de los programas sociales a otros ministerios y departamentos administrativos. La intención es garantizar que estas iniciativas sigan operando, a pesar de la supresión de la entidad original, y que sigan beneficiando a sus poblaciones destinatarias, como informó Rodríguez.

¿Por qué la Corte Constitucional ordenó la liquidación del Ministerio de la Igualdad?

La Corte Constitucional determinó que hubo vicios de trámite en la creación del Ministerio de la Igualdad durante su paso por el Congreso de la República bajo el gobierno de Gustavo Petro. Esta irregularidad procesal fue la razón legal para que la Corte emitiera la orden de liquidación, siguiendo los procedimientos y requerimientos constitucionales en Colombia.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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