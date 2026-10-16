Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Corte Constitucional de Colombia tomó una decisión crucial respecto al trato hacia los animales en el país al declarar, de forma unánime, que la edad avanzada ya no puede ser utilizada como justificación legal para sacrificar a un animal. Así lo establece la Sentencia C-336 de 2026, cuya ponencia estuvo a cargo del magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño. Mediante este fallo, el alto tribunal declaró inexequible parte de la Ley 84 de 1989, conocida como el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, que desde ese año contemplaba la "vejez extrema" como una de las causas permitidas para sacrificar animales que no estuvieran destinados al consumo humano.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información revelada, la decisión se fundamentó en que la expresión "vejez extrema", recogida por la norma derogada, carecía de suficiente precisión para servir como argumento válido y justificable ante la ley. La Corte consideró que esta causal, al no contar con criterios científicos y legales bien definidos, podía prestarse para interpretaciones subjetivas, permitiendo así sacrificar animales viejos sin un marco claro que delimitara cuándo era legítimo poner fin a su vida.

Según la interpretación adoptada por la Sala Plena, el paso de los años no constituye un argumento constitucionalmente suficiente para terminar la vida de un animal, ya que los deberes de protección hacia ellos se intensifican en condiciones de vulnerabilidad, como la vejez. Precisamente, el tribunal subrayó que "el deber de protección animal en la ancianidad, precisamente por la condición de vulnerabilidad, intensifica los deberes de protección", de modo que la vejez debería implicar mayores garantías en vez de justificar medidas letales.

El fallo de la Corte se apoya en lo que denomina Constitución ecológica, es decir, el conjunto de mandatos y principios introducidos en la Constitución Política de 1991 orientados a proteger el medio ambiente y los recursos naturales. De acuerdo con el alto tribunal, la causal de sacrificio por "vejez extrema" contradecía tres principios fundamentales: primero, la insuficiencia de la edad como justificación válida; segundo, la falta de criterios normativos y científicos claros; y tercero, el desconocimiento del deber reforzado de protección a animales vulnerables que la Constitución ecológica exige.

Fuentes como El Espectador dan cuenta de este avance en la protección de los derechos animales, resaltando el respaldo unánime de la Corte a la medida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue eliminada la causal de sacrificio animal por vejez extrema en Colombia?

La Corte Constitucional decidió retirar esta causal porque la expresión "vejez extrema" era imprecisa y carente de criterios científicos y legales claros para determinar en qué momento debía aplicarse el sacrificio. Según el alto tribunal, la edad avanzada por sí sola no constituye una razón suficiente para sacrificar a un animal y, más bien, intensifica el deber de protección, especialmente bajo la Constitución ecológica promulgada en el país.

¿Qué es el Estatuto Nacional de Protección de los Animales en Colombia?

El Estatuto Nacional de Protección de los Animales es la Ley 84 de 1989. Este marco legal establecía desde hace décadas las razones legales para el sacrificio animal, incluyendo la "vejez extrema". Tras la decisión reciente de la Corte Constitucional, esta causal fue eliminada por considerarse incompatible con la protección reforzada y los derechos de los animales en situación de vulnerabilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.