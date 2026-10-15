Por: El Espectador

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La Sala Plena de la Corte Constitucional alcanzó una decisión trascendental en torno a la tutela presentada por la familia del magistrado Manuel Gaona, quien murió durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985. La controversia surgió tras el estreno de la película Noviembre, inspirada en estos hechos, en la que Gaona fue representado de una manera que su familia consideró inexacta y lesiva para su memoria y la de sus allegados. Según El Espectador, los familiares acudieron ante la Corte para que se protegieran sus derechos a la dignidad, la honra, el buen nombre y la verdad.

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La Corte determinó que efectivamente existió una vulneración a estos derechos, razón por la cual ordenó tanto al director Tomás Corredor Pulido como a la productora Burning S.A.S. ofrecer disculpas públicas a la familia Gaona Cruz. El fallo, conocido el jueves 15 de octubre, se impuso tras una votación dividida de 6 a 3, donde los magistrados Vladimir Fernández, Héctor Carvajal y Natalia Ángel salvaron su voto.

El tribunal fundamentó su decisión en el hecho de que los productores promocionaron la película como una obra que mostraba la "verdad" sobre los sucesos del Palacio de Justicia, aspecto que —según la Corte— puede inducir a equívocos sobre la naturaleza real del filme y sobre la escena específicamente señalada en la tutela. Bajo ese contexto, se ordenó incorporar en la película un aviso explícito señalando que se trata de una obra de ficción basada en hechos reales, y que los eventos y diálogos no constituyen afirmaciones históricas de las personas representadas.

No obstante, la Corte también indicó que la escena cuestionada no hace una afirmación fáctica sobre un supuesto vínculo del magistrado Gaona con el M-19, sino que corresponde a un diálogo ficticio. Por tanto, no se aplican exigencias de veracidad e imparcialidad propias del género periodístico. Los creadores de la película fueron conminados a disculparse públicamente en un plazo de 15 días.

El director Tomás Corredor ya se había manifestado en diciembre de 2025, aclarando en redes sociales que su intención no fue hacer historia ni imputar hechos irrefutables a personas reales. Expresó que “no existe prueba histórica alguna que permita afirmar que el magistrado Manuel Gaona Cruz colaboró, participó o tuvo vínculo alguno con el M-19” y reafirmó el carácter ficticio de la película.



Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Corte Constitucional ordenó disculpas públicas por la película Noviembre?

La Corte Constitucional concluyó que tanto la dirección como la productora de la película Noviembre vulneraron los derechos a la dignidad, honra, buen nombre y a la verdad de la familia del magistrado Manuel Gaona al presentar la película como la 'verdad' de lo ocurrido en el Palacio de Justicia. De acuerdo con El Espectador, la Corte encontró que esto podía confundir al público sobre la naturaleza ficcional de la obra, lo que motivó la orden de disculpas públicas y la obligación de agregar un aviso aclaratorio en la película.

¿Qué significa que la película Noviembre sea considerada una obra de ficción inspirada en hechos reales?

Considerar a Noviembre como una obra de ficción inspirada en hechos reales implica que, aunque se base en sucesos ocurridos, los eventos y diálogos están dramatizados o creados por sus autores, no corresponden necesariamente a la historia exacta ni constituyen juicios definitivos sobre los personajes representados. Así lo explicó la Corte Constitucional al señalar que la película no puede entenderse como un relato fiel o testimonio histórico, sino como una interpretación artística, por lo que debe destacarse su carácter ficticio ante el espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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