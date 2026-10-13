Por: El Espectador

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El registrador nacional, Hernán Penagos, se pronunció sobre la tutela presentada en contra del expresidente Gustavo Petro, relacionada con los señalamientos de Petro respecto a un supuesto fraude en las elecciones presidenciales más recientes. En sus declaraciones, Penagos manifestó que el buen nombre de la Registraduría Nacional está en manos de la justicia y defendió enfáticamente la transparencia del proceso electoral colombiano. Según el registrador, el sistema electoral en Colombia es manual: tanto el conteo de votos como el escrutinio se realizan con actas físicas. Aseguró, como citó El Espectador, que las comisiones designadas, junto con 9.300 jueces de la República y el Consejo Nacional Electoral, validaron cada paso y proclamaron oficialmente al presidente electo, sin que existiera duda ante la metodología o los resultados. Esta actuación, agregó, fue respaldada por misiones internacionales y todos los órganos de control del país.

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La tutela, presentada ante el Consejo de Estado, sostiene que el expresidente Petro, durante los últimos meses de su mandato, habría intentado construir una narrativa destinada a poner en entredicho la legitimidad de las elecciones, afectando la confianza pública en las instituciones y en el voto. Según la información de El Espectador, Penagos señala en su recurso que los señalamientos de Petro atribuyen a la Registraduría poderes que no tiene, como el control directo sobre el resultado electoral. "El registrador no cuenta votos ni declara resultados", afirma el texto de la tutela, que fue aceptado para su estudio por el magistrado Nicolás Yepes Corrales.

Durante el inicio de una sesión técnica de la Corte Constitucional en Riohacha, La Guajira, Penagos aprovechó la oportunidad para destacar el trabajo de la Registraduría en cumplimiento de las órdenes establecidas por la sentencia de 2017. Esta sentencia declaró un estado de cosas inconstitucional para el pueblo wayuu, debido a la falta de acceso a derechos fundamentales como salud, agua potable y alimentación. La Corte exigió que la Registraduría adelantara jornadas para identificar y registrar a niños wayuu del asentamiento de La Pista, en Maicao, una localidad donde hasta la fecha el Estado desconoce a cuántos infantes debe proteger.

En respuesta, Penagos informó que la entidad ha realizado más de 7.000 registros de niños y niñas en la región, ampliando su cobertura con sedes especiales y campañas de identificación. Subrayó que obtener un registro civil de nacimiento es la puerta de entrada a otros derechos fundamentales y reiteró el compromiso de la Registraduría con la garantía de dichos derechos, especialmente en poblaciones históricamente marginadas como la wayuu.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el registrador nacional presentó una tutela contra Gustavo Petro?

El registrador Hernán Penagos argumentó que la tutela fue interpuesta debido a las declaraciones del expresidente Petro, quien habría puesto en duda la transparencia de las elecciones presidenciales y atribuido supuestos poderes indebidos a la Registraduría. De acuerdo con El Espectador, el recurso busca proteger el buen nombre de la entidad y recuperar la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral colombiano.

¿Qué medidas ha tomado la Registraduría para garantizar los derechos de los niños wayuu en La Guajira?

La Registraduría ha cumplido las órdenes de la Corte Constitucional realizando jornadas de identificación y registro civil para niños, niñas y adolescentes del pueblo wayuu en asentamientos como La Pista. Según declaraciones de Penagos, se han registrado más de 7.000 menores y se han creado sedes especializadas, como la de Nazareth, con el fin de facilitar el acceso a la identificación y, por extensión, a otros derechos fundamentales.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.