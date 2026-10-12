Por: EL PILON SA

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El Consejo de Estado tomó una decisión definitiva sobre la tragedia de Tasajera, Magdalena, registrada el 6 de julio de 2020, al rechazar las demandas de reparación económica que interpusieron los familiares de las víctimas. En aquel trágico accidente, la explosión de un camión cisterna cargado con 5.950 galones de gasolina provocó la muerte de 45 personas y dejó cerca de 20 heridos, varios de los cuales sufrieron lesiones graves por quemaduras. Los hechos se desarrollaron en el kilómetro 47 de la Troncal del Caribe, en la vía que conecta al municipio de Ciénaga con Barranquilla, específicamente a la altura del corregimiento de Tasajera, jurisdicción de Puebloviejo.

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Los demandantes, según consta en el proceso judicial citado por el Consejo de Estado, centraron sus señalamientos en los procedimientos ejecutados por los policías durante la atención de la emergencia. Su principal argumento fue que no se restringió de manera efectiva el acceso al camión cisterna tras el accidente, lo que, bajo su criterio, permitió la acumulación de personas y derivó en la tragedia. A pesar de estos cuestionamientos, la corporación judicial concluyó —tras valorar las pruebas allegadas— que no existían fundamentos para atribuir responsabilidad económica a la institución policial.

De acuerdo con la sentencia, los policías que primero llegaron a la escena advirtieron reiteradamente a los ciudadanos sobre los graves riesgos que implicaba permanecer cerca del carrotanque accidentado. Además, solicitaron apoyo adicional e hicieron varios intentos por manejar la compleja situación, aunque las peticiones de los agentes no fueron atendidas de manera generalizada. El fallo del Consejo de Estado subrayó que parte considerable de las personas presentes desoyó las advertencias emitidas y siguió expuesta al peligro.

El origen del desastre se remonta al momento en que el conductor del camión, al esquivar un animal en plena carretera, perdió el control y volcó el vehículo. Este hombre resultó con heridas leves e hizo advertencias sobre la posibilidad de una tragedia mayor. Luego del accidente, decenas de habitantes del lugar se aproximaron, llevando consigo baldes, ollas y recipientes plásticos —conocidos como pimpinas— para recoger gasolina que se vertía del camión. Mientras algunos de ellos intentaban extraer otras partes del automotor, como la batería, ocurrió la explosión, que afectó especialmente a quienes estaban más cerca. Sobre el origen exacto de la detonación, el Consejo de Estado precisó que existen varias versiones y reconstrucciones sobre lo sucedido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Consejo de Estado negó la indemnización a familiares de víctimas de Tasajera?

El Consejo de Estado negó las pretensiones de reparación económica porque, según su análisis, las pruebas no demostraron responsabilidad institucional por parte de la policía en los hechos. La corporación concluyó que los agentes en el lugar advirtieron a la comunidad, pidieron refuerzos e intentaron contener la emergencia, pero muchos de los presentes hicieron caso omiso a las advertencias y quedaron expuestos al riesgo, lo que impidió atribuir directamente una falla al procedimiento policial.

¿Cómo ocurrió la explosión del camión cisterna en la tragedia de Tasajera?

La explosión sucedió después de que el camión cisterna, que transportaba gasolina, se volcara en la vía; decenas de personas se acercaron para recolectar combustible y extraer partes del vehículo, incluyendo la batería. En medio de esa aglomeración, se produjo una detonación cuyas causas exactas aún son motivo de distintas reconstrucciones, pero se sabe que afectó gravemente a quienes estaban alrededor del carro accidentado.

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