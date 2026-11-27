Por: El Espectador

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En la tarde del viernes 27 de noviembre se presentó un grave hecho de violencia contra la fuerza pública en Colombia, específicamente en el municipio de Arenal, Bolívar. El ataque, dirigido a la estación de Policía local, fue perpetrado con drones portadores de explosivos, lo que provocó la muerte del subintendente Óscar Mauricio Díaz. Este hecho representa una preocupante escalada en los métodos utilizados por los grupos armados ilegales que operan en la región, quienes han recurrido a la tecnología de drones para efectuar atentados contra la institucionalidad.

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La Policía Nacional, mediante un comunicado publicado en la red social X, expresó su solidaridad con la familia del subintendente Díaz. En sus propias palabras, la institución aseguró: "La Institución acompaña con respeto, solidaridad y cercanía a su familia, compañeros y seres queridos, y honra la memoria de un policía que entregó su servicio a la protección de los colombianos". Asimismo, la entidad anunció la activación de operativos de inteligencia y coordinación operacional con el fin de ubicar y capturar a los responsables del atentado, reafirmando así su compromiso con la búsqueda de justicia.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barreña Peña, lamentó públicamente la pérdida del subintendente Díaz y prometió "no descansar hasta que se haga justicia", dirigiendo un mensaje de apoyo a los familiares de la víctima. Este atentado no es un caso aislado; corresponde al segundo ataque contra la fuerza pública registrado en el departamento de Bolívar en lo que va del mes. El primer ataque durante noviembre ocurrió el día 7, cuando el cantón militar de Santa Rosa del Sur también fue blanco de violencia, dejando un saldo de tres uniformados muertos y más de treinta personas heridas, según informaron las autoridades.

De acuerdo con el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, el ataque más reciente en Arenal podría tratarse de una retaliación por parte del Ejército de Liberación Nacional (Eln) tras la captura de alias ‘Carrito’, identificado como cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó. En relación con el atentado en Santa Rosa del Sur, el ministro Mora fue enfático en rechazar "con total contundencia el cobarde ataque terrorista", subrayando que no hay justificación ni excusa para este tipo de hechos violentos. La información sobre estos eventos fue suministrada por El Espectador.

¿Quién era el subintendente Óscar Mauricio Díaz, víctima del ataque en Arenal, Bolívar?

El subintendente Óscar Mauricio Díaz era un miembro de la Policía Nacional que perdió la vida en el ataque dirigido contra la estación de Policía de Arenal, Bolívar. Su labor estaba dedicada a proteger a la ciudadanía, y su muerte fue lamentada por la institución, que envió mensajes de solidaridad a sus familiares y compañeros, de acuerdo con la información de El Espectador.

¿Por qué el Ejército de Liberación Nacional (Eln) sería el responsable del ataque en Arenal, Bolívar?

Según declaraciones del ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, el ataque registrado en Arenal contra la fuerza pública podría tratarse de una retaliación del Ejército de Liberación Nacional (Eln) ante la captura de alias ‘Carrito’, quien es cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó. Esta hipótesis fue comunicada por el propio ministro y recogida en el artículo de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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