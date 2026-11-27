Por: El Espectador

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Una polémica se encendió tras el encuentro entre José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), e Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, durante el Congreso Nacional de Ganaderos en Valledupar. El presidente Abelardo de la Espriella criticó fuertemente este diálogo, refiriéndose a Cepeda como “el cómplice de los verdugos de los ganaderos”, y cuestionando la legitimidad de Lafaurie como representante del gremio. Según el jefe de Estado, quienes buscan acercamientos con “enemigos de la República”, solo buscan defender intereses personales y prebendas, en lugar de representar los intereses genuinos del sector.

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El mandatario fue tajante al afirmar que su administración no requiere intermediarios para comunicarse con los ganaderos ni con la ciudadanía, y que las decisiones sobre la política pública del sector agropecuario serán definidas de manera directa con los productores. De acuerdo con De la Espriella, quienes estén dispuestos a colaborar con sectores que representan una amenaza contra la propiedad y la vida, no tienen legitimidad para actuar en nombre de los ganaderos.

Previo a la postura pública del presidente, Lafaurie aclaró que en el Congreso Ganadero se había invitado a todos los congresistas, incluido Cepeda, y que su deber como dirigente gremial era recibir a todos con igualdad. Recordó además que, bajo el gobierno de Gustavo Petro, hizo parte de la mesa de negociaciones con la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional) junto a Cepeda, destacando que aunque existen diferencias profundas entre ambos, las relaciones institucionales deben estar por encima de los cambios gubernamentales. Lafaurie incluso cuestionó qué postura tomaría el gremio si el poder político cambia en el futuro y la propiedad rural se ve amenazada, subrayando la importancia de mantener el diálogo con todos los sectores políticos.

La tensión entre Fedegan y el gobierno se ha intensificado en los últimos meses. En noviembre, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y Lafaurie protagonizaron un fuerte enfrentamiento por el manejo de los recursos parafiscales del Fondo Nacional del Ganado y la difusión de cifras sobre el impacto del fenómeno de El Niño. Este conflicto escaló a instancias judiciales, con una auditoría forense y acciones legales para la entrega de información. La federación ganadera defendió la transparencia de su gestión y solicitó respeto institucional, mientras el Ministerio exigió claridad total en los datos suministrados.

Además, De la Espriella ha tenido choques recientes con otros dirigentes gremiales, como sucedió en septiembre con la salida de Bruce Mac Master de la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), situación derivada —según El Espectador— de múltiples presiones que afectaban la autonomía de esa organización. Estas disputas demuestran que la relación entre el gobierno y los gremios empresariales se encuentra en un momento especialmente tenso y bajo una lupa constante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se generó controversia entre Fedegan y el Gobierno tras el Congreso Nacional de Ganaderos?

La controversia surgió debido al encuentro entre José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, e Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, durante el Congreso Nacional de Ganaderos. El presidente Abelardo de la Espriella cuestionó este acercamiento públicamente, acusando a Lafaurie de aliarse con sectores adversos a los ganaderos. Estos señalamientos intensificaron la tensión ya existente por conflictos anteriores sobre el manejo financiero y la relación institucional entre el gobierno y el gremio ganadero, según información de El Espectador.

¿Qué consecuencias ha tenido la disputa entre el Ministerio de Agricultura y Fedegan por el manejo del Fondo Nacional del Ganado?

La disputa por el Fondo Nacional del Ganado llevó a una auditoría forense y a una acción judicial por parte del Ministerio de Agricultura, que alegó respuestas incompletas de Fedegan a 61 requerimientos de información. Un juez ordenó la entrega de documentos faltantes en 48 horas bajo riesgo de desacato. Fedegan respondió afirmando que ya había entregado toda la documentación necesaria y defendió su transparencia, de acuerdo con datos publicados por El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.