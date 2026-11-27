El nuevo gerente de la Imprenta Nacional, Hitler Rouseau Chaverra, puso en duda el estado real de implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes, luego de presentar un informe ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Sigue a PULZO en Discover

El funcionario, quien asumió el cargo el 17 de noviembre, encontró inconsistencias y falta de soportes técnicos, administrativos y financieros que permitan certificar que el sistema está plenamente operativo.

El documento contradice el reporte presentado el 19 de octubre por la anterior administración, que aseguraba que la primera fase estaba terminada y había permitido personalizar más de 618.793 pasaportes.

Sin embargo, Chaverra advierte que no existe un acta definitiva de cierre ni documentación suficiente sobre fallas operativas, capacidad de producción y cumplimiento de los estándares exigidos.

Lee También

Además, el nuevo gerente señaló que no encontró pruebas que demuestren que los pasaportes actuales igualen o superen los niveles de seguridad del modelo anterior, operado por Thomas Greg & Sons, ni que representen mejoras en tiempos de producción y entrega.

El informe también cuestiona la participación de terceros de Francia, Portugal y otros países en la cadena de producción, debido a la falta de autorizaciones, delimitación de responsabilidades y controles documentados.

Estas observaciones fueron presentadas mientras el Tribunal estudia la legalidad de los convenios que dieron origen al nuevo esquema de pasaportes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.