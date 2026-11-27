Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una noche marcada por la violencia y la impotencia fue la que vivieron una pareja residente en las afueras del casco urbano de Villarrica, Tolima, después de que su hogar fuera irrumpido por un grupo de hombres armados. Según relató Mauricio Rincón, ganadero víctima del hecho, regresaba a su residencia alrededor de las 9:00 de la noche cuando fue sorprendido por un individuo armado con una subametralladora. Este hombre lo abordó con la instrucción de rendirse, mencionando incluso a su hija para presionarlo a que no opusiera resistencia, informó Rincón.

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La situación se tornó aún más grave cuando otros cuatro sujetos, dos con pasamontañas y pistolas, y otros dos provenientes de la cocina, hicieron acto de presencia en la vivienda. Rincón narró que lo condujeron a una habitación donde encontró a su esposa amarrada y con la cara cubierta, lo que incrementó su sentimiento de vulnerabilidad y temor. Ambos fueron atados de pies y manos, y permanecieron bajo constante vigilancia durante varias horas.

El grupo de asaltantes, según el testimonio de la víctima, mencionaba de manera reiterada a un supuesto comandante y aseguraban estar esperando órdenes, mientras averiguaban detalles como el tipo de gasolina que utilizaba la camioneta Toyota Land Cruiser de la familia. Durante el asalto, uno de los delincuentes le sustrajo $350.000, su teléfono celular y posteriormente encontraron y robaron cerca de $77 millones en efectivo guardados en la casa, además de $500.000 que pertenecían a su esposa. El hurto también incluyó joyas cuyo valor fue estimado entre $12 y $14 millones, nueve relojes, un bolígrafo de oro, un revólver calibre 38 y la mencionada camioneta.

La retención de la pareja se extendió hasta cerca de la medianoche, cuando parte de los delincuentes abandonó la vivienda en la camioneta y el resto permaneció vigilando. Finalmente, después de ser encerrados en una habitación con candado, Mauricio logró abrir la puerta a la fuerza; ambos escaparon ilesos físicamente, pero con una profunda afectación emocional por la experiencia vivida. Acudieron entonces a la estación de Policía para denunciar lo sucedido.

De acuerdo con Mauricio Rincón, la respuesta policial se ve limitada por la capacidad operativa del municipio y aunque no responsabiliza a los uniformados, reconoce las dificultades a las que se enfrentan ante delitos de esta magnitud. Hasta el momento, las autoridades siguen trabajando para establecer la identidad de los responsables y recuperar los objetos sustraídos durante el asalto, especialmente la camioneta Toyota Land Cruiser, pieza central del botín.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto dinero y objetos de valor robaron durante el asalto en Villarrica, Tolima?

El asalto dejó graves pérdidas para la familia afectada, de acuerdo con el relato de Mauricio Rincón. Se reportó el hurto de aproximadamente $77 millones en efectivo que estaban en el inmueble, además de $850.000 entre dinero de la pareja y lo que llevaban consigo. También se sustrajeron joyas con un valor estimado entre $12 y $14 millones, nueve relojes, un bolígrafo de oro, un revólver calibre 38 y una camioneta Toyota Land Cruiser utilizada por la familia.

¿Cómo lograron escapar las víctimas tras el secuestro en su vivienda?

Tras varias horas de retención y amenazas, la pareja fue encerrada en una habitación con candado mientras los delincuentes huían. Mauricio Rincón aprovechó un descuido de sus captores, forzó la chapa de la puerta y así logró escapar junto con su esposa. A pesar de los daños emocionales, ambos salieron ilesos físicamente y lograron denunciar el crimen en la estación de Policía.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.