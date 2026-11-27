Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Carlos Eduardo Caicedo Omar, quien se desempeñó como exgobernador del Magdalena y anteriormente como alcalde de Santa Marta, fue capturado en España por la Guardia Civil en la isla de Lanzarote. De acuerdo con la información reportada, la detención del exmandatario se dio tras la emisión de una circular roja de Interpol, solicitada por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, en el marco de una investigación que involucra graves presuntos delitos sexuales.

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El proceso contra Caicedo inició luego de una denuncia realizada el 2 de julio de 2026, fecha en la que, según los registros, ya se encontraba fuera del país. Dicho señalamiento lo involucra en presuntos delitos que incluyen demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento. Por la calidad de exgobernador, y en cumplimiento de sus derechos procesales, la investigación fue delegada, el 23 de julio, al fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Según fuentes citadas en el expediente, la Fiscalía llevó a cabo un plan metodológico y numerosas actividades de policía judicial con el objetivo de recolectar los elementos materiales probatorios pertinentes. Estos trabajos fueron clave para avanzar en la identificación de una posible responsabilidad de Caicedo en las conductas señaladas. Este proceso culminó con la expedición de una orden de captura el 9 de septiembre y la posterior activación de la circular roja por parte de Interpol, lo que permitió que las autoridades españolas realizaran la detención en Lanzarote.

El desarrollo del caso, que ahora trasciende las fronteras nacionales, marca un giro relevante en las investigaciones y plantea retos jurídicos de cara al futuro inmediato. Ahora, corresponde a las autoridades determinar los pasos a seguir para garantizar que Caicedo responda ante la justicia colombiana. Mientras tanto, los hechos por los cuales es investigado continúan siendo materia de análisis por parte de las autoridades judiciales, y su situación jurídica deberá definirse en el marco de los procedimientos internacionales establecidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue capturado Carlos Caicedo en España según la Fiscalía?

De acuerdo con la información vinculada al proceso, Carlos Caicedo fue capturado en España debido a la emisión de una circular roja de Interpol solicitada por Colombia. La Fiscalía General de la Nación lo requiere por los presuntos delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento, en el marco de una investigación que inició tras la denuncia presentada el 2 de julio de 2026.

¿Qué significa circular roja de Interpol y cómo afecta a investigados?

Una circular roja de Interpol es una notificación internacional emitida para localizar y arrestar provisionalmente a una persona buscada, en espera de su extradición. En el caso de Carlos Caicedo, esta medida permitió a la Guardia Civil española proceder con su captura en Lanzarote, abriendo la puerta a que las autoridades decidan sobre su posible entrega a la justicia colombiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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