Por: El Espectador

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El coronel Jorge Delgado, con una destacada trayectoria de 29 años en la Policía, fue un actor fundamental en el esquema de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella hasta este lunes 24 de agosto. Su ascenso dentro de la institución lo llevó a la Casa de Nariño, sede presidencial, y posteriormente fue el encargado directo de la seguridad durante la ceremonia de posesión presidencial en Cali, un evento clave para el inicio del actual gobierno.

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No obstante, esta semana se produjo un giro inesperado en su carrera, ya que recibió la notificación de retiro del círculo de protección más cercano al presidente. Según lo expuesto en informaciones de prensa referenciadas por El Espectador, la decisión habría estado motivada por supuestas restricciones que le impedirían portar armas o desempeñar cargos operativos. Estas versiones lo señalaban de tener limitaciones vigentes para ejercer funciones clave en la protección personal, un rumor que rápidamente captó la atención dada la naturaleza sensible del cargo que ocupaba.

El propio Delgado ofreció declaraciones a El Espectador para dar su versión y rechazar estos señalamientos. En la entrevista, aseguró que no existen expedientes en su contra que justifiquen las versiones difundidas. Admitió que en el pasado, durante algunos años, sí tuvo un impedimento temporal para portar armas, situación derivada de una condición de salud. Sin embargo, fue enfático en aclarar que esa etapa ya fue superada y que actualmente se encuentra en condiciones óptimas para portar armas de nuevo y ejercer cualquier responsabilidad operativa dentro de la Policía.

En cuanto a sus funciones recientes, Delgado explicó que actuaba como enlace entre la Policía y el nuevo gobierno, una labor realizada en conjunto con Carlos Caicedo, jefe de seguridad presidencial. Además, desempeñó roles administrativos como secretario privado del general William Rincón, director saliente de la institución. En los días anteriores a su desvinculación del esquema de seguridad, estuvo acompañando activamente al presidente De la Espriella durante los recorridos realizados en zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, mostrando su participación directa en acciones de apoyo y seguridad en situaciones de emergencia nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue retirado el coronel Jorge Delgado del esquema de seguridad presidencial?

Jorge Delgado fue notificado de su retiro del equipo más cercano a la seguridad del presidente sin una explicación oficial. Según lo reportado por la prensa y como lo cita El Espectador, se habría tratado de presuntas restricciones para portar armas y ocupar cargos operativos. No obstante, Delgado desmintió estas afirmaciones, señalando que no existe expediente alguno en su contra y que sus condiciones de salud actuales le permiten desempeñarse en cualquier función operativa.

¿Qué roles cumplía el coronel Delgado en el esquema de seguridad del presidente De la Espriella?

De acuerdo con declaraciones de Jorge Delgado a El Espectador, él servía como enlace entre la Policía y el gobierno, coordinando con Carlos Caicedo, jefe de seguridad presidencial. Además, antes de su retiro, se desempeñaba como secretario privado del general William Rincón, director de la Policía, y había acompañado recientemente al presidente Abelardo de la Espriella en visitas a zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.