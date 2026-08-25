Por: Noticiero 90 minutos

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Las familias en Cali que han tenido que abandonar sus viviendas tras el reciente sismo ahora tienen una alternativa para enfrentar la difícil situación: solicitar la suspensión temporal de los servicios públicos, una posibilidad contemplada por EMCALI, la empresa de servicios públicos de la ciudad. Según la entidad, la medida busca reducir las cargas económicas para quienes, a raíz de los daños estructurales ocasionados por el movimiento telúrico, están impedidos de habitar sus hogares mientras avanzan los análisis respectivos de habitabilidad, reparaciones o adecuaciones necesarias.

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De acuerdo con EMCALI, esta alternativa surge como parte de la respuesta ante el impacto del sismo, el cual dejó a numerosos inmuebles en estado crítico y obligó a evacuar sectores enteros de la ciudad. Para aquellos predios que sufrieron un colapso estructural, la empresa informó que está procediendo con la clausura de los servicios públicos, guiándose por la información suministrada por las autoridades y organismos de control pertinentes.

En contraste, para los hogares que, si bien resultaron afectados, pueden ser recuperados a través de reparaciones, EMCALI facilita la suspensión temporal de los servicios. El beneficio podrá solicitarse mientras el inmueble permanezca inhabilitado y, una vez las autoridades certifiquen que la vivienda es nuevamente segura, se permitirá al usuario activar los servicios sin ningún costo asociado al trámite, según explicó la empresa.

Para acceder al procedimiento, los usuarios deben ingresar al portal oficial de EMCALI y hacer clic en el banner “Suspensión temporal de servicios”. Ahí se presentará un formulario que solicita datos como número de contrato, dirección exacta del inmueble, nombre completo, teléfono, y correo electrónico. Además, es posible adjuntar opcionalmente el documento de identidad y una copia de la factura de servicios, lo que podría facilitar la gestión. Es importante destacar que EMCALI revisará previamente el estado del predio antes de aprobar la suspensión, por lo que el cese de los servicios no se hará de manera automática.

Las notificaciones sobre el resultado de la solicitud serán enviadas al correo indicado por el usuario. Quien no disponga del número de contrato puede obtenerlo llamando a la línea 177 de EMCALI o a los teléfonos 602 5240177 y 5240177 desde otros operadores. Así, EMCALI busca atenuar la incertidumbre y las cargas de las familias caleñas mientras se resuelve la situación de sus viviendas tras el evento sísmico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué requisitos se necesitan para solicitar la suspensión temporal de servicios públicos en Cali después del sismo?

Para quienes deseen acceder a la suspensión temporal de servicios de EMCALI, será fundamental presentar el número de contrato, la dirección completa del inmueble, nombre del solicitante, teléfono y correo electrónico. De manera opcional, se puede adjuntar el documento de identidad y la factura de servicios públicos. El proceso se tramita exclusivamente a través del portal oficial de EMCALI y está sujeto a verificación previa del estado del inmueble afectado.

¿Cuánto tiempo dura la suspensión temporal de los servicios públicos que otorga EMCALI tras el sismo?

La suspensión temporal de los servicios públicos se mantendrá activa mientras el inmueble permanezca inhabilitado por daños y hasta que las autoridades o entidades correspondientes certifiquen que las reparaciones permiten la habitabilidad nuevamente. En ese momento, el usuario podrá solicitar la reactivación de servicios sin costo, según comunicó EMCALI.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.