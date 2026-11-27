Por: El Espectador

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El exalcalde de Pupiales, Nariño, Wylton Oleyder Belalcázar Gaon, fue extraditado a Estados Unidos el 26 de noviembre, luego de su captura ocurrida un año y cinco meses antes. Según confirmó la Policía Nacional, Belalcázar Gaon viajó junto a otras dos personas hacia territorio estadounidense, donde enfrentará cargos por su presunta vinculación con crímenes relacionados con narcotráfico, en una investigación que llevó a su captura el 27 de junio de 2025. El operativo fue desarrollado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en colaboración con la agencia antidrogas estadounidense DEA, tras una solicitud de extradición emitida por una Corte del Distrito Este de Missouri (Estados Unidos), la cual también lleva los expedientes judiciales de otros involucrados.

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De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, a Belalcázar Gaon se le atribuye el papel de articulador principal de una organización ilegal dedicada a la producción y transporte de drogas. La estructura criminal, según los datos recolectados, incluía la gestión logística de los laboratorios y el financiamiento del grupo delictivo con recursos provenientes de Cali, Valle del Cauca. En este esquema, las hermanas Sandra Milena y Janeth Margoth Yela Ortega, también capturadas, habrían supervisado las operaciones de los laboratorios de producción de cocaína, coordinado el trabajo del personal y organizado el marcaje distintivo de los cargamentos, principalmente en sectores rurales de municipios como Pasto, Ipiales, Pupiales, Samaniego y Santa Cruz de Guachavés.

Los canales de distribución, explica la Fiscalía, contemplaban el traslado de las sustancias ilegales a través de la frontera con Ecuador, desde donde la droga era enviada por vía marítima a países de Centroamérica. En otros casos, los cargamentos eran trasladados bajo la apariencia de exportaciones legales, como cargamentos de papa, llegando hasta La Guajira; desde allí, eran embarcados en lanchas rápidas con destino a naciones como República Dominicana y Puerto Rico. El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de investigación criminal e Interpol (Dijín), explicó que el exalcalde habría utilizado su perfil político para evitar el escrutinio de las autoridades mientras participaba activamente como pieza clave del denominado ‘Cartel de la Guajira’.

El procedimiento de extradición incluyó un vuelo chárter bajo custodia de los U. S. Marshals (Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos), apoyados por la Dijín. Junto al exalcalde, fueron extraditados José María Ruiz Migoya, mexicano acusado de manejar las finanzas de una red de narcotráfico, y Alex Alejandro Prado Garrido, venezolano investigado por delito sexual agravado contra una menor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue extraditado el exalcalde de Pupiales, Wylton Oleyder Belalcázar Gaon, a Estados Unidos?

El exalcalde fue extraditado para responder por su presunta responsabilidad en crímenes relacionados con narcotráfico. Las autoridades estadounidenses lo investigan como supuesto articulador de una organización dedicada a la producción y transporte de cocaína, con operaciones logísticas en municipios de Nariño y distribución hacia países de Centroamérica y el Caribe, según reportó la Fiscalía y la Policía Nacional.

¿Cómo operaba la red de narcotráfico señalada en la investigación contra el exalcalde de Pupiales?

La organización habría estado conformada por varios integrantes, incluidos Belalcázar Gaon y las hermanas Yela Ortega. Su funcionamiento comprendía la supervisión de laboratorios y el manejo de logística y trabajadores, además del camuflaje de drogas en productos como la papa. Desde zonas rurales, la droga salía hacia Ecuador y luego por vía marítima, o era llevada a La Guajira para embarcarla hacia Centroamérica, según las investigaciones citadas por la Fiscalía.

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