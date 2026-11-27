La búsqueda de Gabriel Alberto Cárdenas Morales terminó con la noticia que su familia no quería recibir. El adolescente, de 17 años, fue hallado sin vida cuatro días después de desaparecer en Bogotá, luego de salir de su casa rumbo a la Universidad de los Andes.

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Mientras intentaba encontrarlo, su madre, Viviana Morales, recorrió distintos sectores de la capital y pidió ayuda a las autoridades. También cuestionó la respuesta que, según denunció, recibió de los funcionarios encargados de la investigación.

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“¿Cuándo? ¿Mañana cuándo? Cuando ya no aparezca”, reclamó la mujer durante una de las jornadas de búsqueda, en las que familiares y allegados llegaron a recorrer las calles hasta las tres de la madrugada.

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La familia tenía información de ciudadanos que aseguraban haber visto al joven caminando desorientado en diferentes puntos de Bogotá. Por eso, Viviana insistía en que se revisaran las cámaras de seguridad, se rastreara el teléfono celular de su hijo y se verificara una transacción electrónica que podría estar relacionada con el servicio de transporte que tomó el día de su desaparición.

Gabriel salió rumbo a la universidad, pero nunca ingresó

La mañana del jueves 19 de noviembre, Gabriel salió del sector de Villa Alsacia, en la localidad de Kennedy, para dirigirse a la Universidad de los Andes, donde tenía clase a las 8:00 a. m.

Como se le estaba haciendo tarde, decidió solicitar un servicio de transporte en motocicleta mediante una aplicación. Antes de hacerlo, le avisó a su padre: “Voy tarde para la universidad. Voy a tomar una moto”. Su papá le respondió: “Bueno, hijo, con cuidado”.

Durante el trayecto, el adolescente volvió a comunicarse con su familia. Les contó que estaba llegando y que se encontraba por los lados de Barichara, un sector que su madre relacionó con unas residencias universitarias. Poco después, envió otro mensaje: “Ya llegué”.

Eran aproximadamente las 8:04 de la mañana. Sin embargo, Gabriel nunca ingresó a la universidad y, desde ese momento, sus familiares perdieron contacto con él.

“Él alcanzó a decirnos: ‘Ya llegué’. Pero él jamás ingresó a la universidad”, contó Viviana durante la búsqueda.

De acuerdo con su madre, el joven no acostumbraba a utilizar motocicletas solicitadas por aplicaciones. Lo hacía principalmente cuando tenía alguna urgencia o necesitaba llegar rápido a sus clases.

Tras conocerse la desaparición, la Fiscalía emitió una circular de búsqueda urgente y el caso fue incorporado al Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec). En el documento se identificó a Gabriel como un adolescente de 17 años y 1,75 metros de estatura.

El viernes 20 de noviembre, a las 8:05 a. m., también se activó la Alerta Rosa para contribuir a su localización. La descripción física indicaba que era de contextura delgada, piel blanca, cabello castaño oscuro y ojos cafés, además de tener un piercing en la región frontal.

En las fotografías difundidas para facilitar su identificación aparecía con una sudadera de capucha café claro, un morral negro y una pulsera amarilla. Otra imagen correspondía a su graduación del colegio, en la que llevaba toga y birrete negros. A partir de la divulgación de esas fotografías, comenzaron a llegar reportes de ciudadanos que afirmaban haber visto a un joven con características similares en diferentes sectores de la ciudad.

Uno de esos testimonios llevó a Viviana y a sus familiares hasta los alrededores del centro comercial Mall Plaza, donde supuestamente Gabriel había sido visto caminando desorientado.

La mujer pidió apoyo al Gaula de la Policía y recorrió la zona. Sin embargo, consideró que el acompañamiento recibido no había sido suficiente y decidió continuar la búsqueda por su cuenta.

“Nosotros tuvimos ayer un mensaje que lo vieron desorientado por las zonas de Mall Plaza. Hemos hecho barrido desde las tres de la tarde. Pedimos ayuda al teniente del Gaula. Se hizo un recorrido muy básico. Yo me fui en moto a hacer varios viajes. No lo hemos visto”, relató.

También dijo que un patrullero le había hablado de reportes sobre una persona con las características de su hijo que caminaba sin rumbo y presuntamente pedía tintos y aromáticas. Otra mujer le habría descrito a un joven con la mirada perdida y aparentemente desubicado.

Madre denunció que un policía habría dejado continuar su camino a Gabriel

Entre las informaciones que recibió la familia hubo una que generó especial preocupación en Viviana. Según su denuncia, un uniformado habría detenido a una persona que correspondería a su hijo, le habría solicitado antecedentes y después la habría dejado continuar.

“En varios puntos nos dijeron que lo vieron. Un policía lo paró, le pidió antecedentes, pero como era menor de edad lo dejó ir, sabiendo que él ya estaba desaparecido”, aseguró.

Esta versión deberá ser verificada por las autoridades para establecer si el encuentro ocurrió, si la persona interceptada era Gabriel y qué información tenía el uniformado sobre la desaparición del adolescente.

La madre también cuestionó la atención que, según afirmó, recibió de los funcionarios encargados del caso. Dijo que las jornadas de búsqueda se extendieron hasta altas horas de la noche sin que la familia obtuviera respuestas concretas.

“Nadie nos quiere ayudar. Ayer, hasta las tres de la mañana, hicimos barridos en esta zona como familia. Ningún ente”, manifestó.

Y agregó: “El fiscal y el investigador simplemente dicen: ‘No, mañana, mañana, mañana’. ¿Cuándo? ¿Mañana, cuándo ya no aparezca?”.

Cámaras de seguridad, celular y una transacción que pidió investigar

Durante los días de búsqueda, Viviana señaló varios elementos que, a su juicio, podían ayudar a reconstruir los últimos movimientos de Gabriel.

Uno de ellos era el teléfono celular del adolescente. La mujer pidió que se adelantara su rastreo para establecer dónde había estado después de salir de casa. También insistió en que se revisaran las grabaciones de las cámaras de seguridad que, según aseguró, estaban en poder de la Fiscalía desde la noche del viernes 20 de noviembre.

Otro elemento era una transacción electrónica que presuntamente correspondía al pago del servicio de motocicleta solicitado por Gabriel. Su madre pidió verificar la operación y rastrear la llave asociada para obtener información que permitiera reconstruir el recorrido.

“Esa es mi gran queja. Por favor, es que la Fiscalía tiene los videos desde el viernes en la noche y no me han dicho nada. No sabemos nada. No han podido rastrear el celular. ¿Cómo la Fiscalía no puede rastrear un celular?”, cuestionó.

Hasta el momento, la información suministrada no permite establecer qué resultados tuvieron esas diligencias ni si los registros y la transacción permitieron obtener datos relevantes para la investigación.

La aparente desorientación descrita por quienes aseguraron haber visto a Gabriel era uno de los aspectos que más inquietaban a su madre. Viviana se preguntaba si algo había ocurrido durante el recorrido en motocicleta o después de que su hijo descendiera del vehículo. Incluso, planteó la posibilidad de que hubiera estado expuesto a alguna sustancia que alterara su estado de conciencia.

“¿Qué sospecho? Por lo que me dicen que está desorientado. No sé si es que le dieron algo y está desubicado”, expresó.

Sin embargo, aclaró que no estaba señalando al conductor de la motocicleta ni tenía certeza de cuándo o cómo pudo haber ocurrido una situación de ese tipo.

“No estoy acusando al de la moto o fue en el momento en que se bajó y algo pasó. Pero él siempre ha estado por acá”, dijo, al referirse al sector donde concentraba parte de la búsqueda.

Por ahora, no hay elementos confirmados que permitan establecer si el adolescente fue víctima de alguna sustancia, una agresión o cualquier otra circunstancia que explique su desaparición.

Hallaron un cuerpo en el Salto del Tequendama

Después de cuatro días de búsqueda, Bomberos de Cundinamarca informó sobre la recuperación del cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 17 años en el sector del Salto del Tequendama, en Soacha.

En el procedimiento participaron integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de ese municipio y de San Antonio del Tequendama. De manera preliminar, el organismo de socorro indicó que podría tratarse del adolescente reportado como desaparecido desde el jueves 19 de noviembre. Por eso, el cuerpo sería entregado al personal del CTI para adelantar el proceso de identificación.

“Al parecer, se trata del joven que fue reportado como desaparecido el pasado jueves. Ya estamos en el proceso de entregar el respectivo cuerpo al personal del CTI para que haga la identificación del mismo”, informó la entidad.

Bomberos también compartió registros de video en los que se observa a un joven vestido de negro caminando de un lado a otro por el sector, con un comportamiento aparentemente errático.

Antes de conocerse el reporte del hallazgo, la Fiscalía había informado a El Tiempo que el adolescente seguía desaparecido y que continuaban las labores para localizarlo. Por su parte, Medicina Legal indicó que la información del caso debía ser entregada por el fiscal encargado, la familia o su representante legal.

Las preguntas que deja la muerte de Gabriel Cárdenas

El hallazgo del cuerpo no resuelve los interrogantes sobre lo que ocurrió desde que Gabriel salió de su casa rumbo a la universidad. Las circunstancias de su muerte y lo que sucedió durante los días en los que permaneció desaparecido deberán ser esclarecidos por las autoridades.

Entre las preguntas pendientes están qué pasó durante el recorrido en motocicleta, por qué el adolescente informó que había llegado a la universidad si nunca ingresó y qué explica los reportes de ciudadanos que lo describieron caminando desorientado por Bogotá.

También será necesario establecer qué ocurrió con las grabaciones de seguridad, si fue posible rastrear el celular y la transacción electrónica, y si existió el encuentro con el uniformado que denunció su madre.

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Por ahora, no hay información suficiente para determinar si hubo intervención de terceros, si alguna circunstancia relacionada con la desaparición pudo haberse evitado o cuál fue la causa de la muerte. Los resultados de los exámenes forenses y las evidencias recopiladas serán fundamentales para reconstruir lo sucedido.

Durante la búsqueda, Viviana mantuvo la esperanza de encontrar a su hijo con vida. Incluso, contempló que pudiera tener miedo de regresar a casa o que alguien lo estuviera reteniendo. Por eso, antes de conocerse el hallazgo en el Salto del Tequendama, le hizo una última súplica pública:

“Gabriel, vuelve, porque te necesitamos aquí con nosotros. No tengas miedo de volver. Y si, por favor, alguien me lo tiene retenido, devuélvamelo”.

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