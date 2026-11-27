La fotografía de Iván Cepeda con José Félix Lafaurie desató un cruce de declaraciones con Abelardo de la Espriella, quien cuestionó el acercamiento entre el senador y el presidente de Fedegán. En medio de la controversia, Cepeda publicó un pronunciamiento titulado ‘La defensa de la democracia’, en el que insistió en la importancia del diálogo entre personas con diferencias políticas y llamó a construir una alianza amplia para proteger las libertades en Colombia.

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Aunque no mencionó directamente a De la Espriella, el congresista aprovechó su mensaje para advertir sobre lo que considera un deterioro de las garantías democráticas. “Estamos ante un régimen que, detrás de un discurso formal y meramente decorativo de respeto a la Constitución, las leyes y el Estado de derecho, despliega cotidianamente nuevas y cada vez más agresivas formas de ataque contra la democracia”, escribió.

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En su pronunciamiento, Cepeda enumeró varias situaciones que, a su juicio, representan amenazas para los derechos fundamentales. Entre ellas mencionó “el desconocimiento de las garantías para la vida y la integridad de los opositores”, la persecución laboral, la censura, las agresiones contra la libertad de expresión, la estigmatización y las campañas de difamación. También advirtió sobre los ataques contra personas por sus posiciones políticas, religiosas o por su diversidad de género.

El senador sostuvo que estos comportamientos no deben interpretarse como hechos aislados ni como simples excesos del ejercicio del poder. Según escribió, se trata de prácticas que, al repetirse, “erosionan las condiciones básicas de la convivencia democrática, el pluralismo y el ejercicio de las libertades”. Por eso, planteó que la defensa de la democracia debe convocar a personas y organizaciones que tengan distintas formas de pensar.

“Resulta indispensable que todas las personas, organizaciones, gremios e instituciones que creemos en la democracia, más allá de nuestras diferencias ideológicas, políticas, religiosas o de nuestras distintas concepciones del país y del mundo, nos dispongamos a su defensa”, manifestó Cepeda. En esa línea, propuso una alianza pluralista que no solo denuncie las vulneraciones de derechos, sino que también proteja a las víctimas y las instituciones.

El mensaje se conoció después de que De la Espriella arremetiera contra Lafaurie por su encuentro con el senador. El dirigente político acusó al presidente de Fedegán de establecer alianzas con quien, según sus palabras, sería cómplice de los responsables de crímenes contra los ganaderos. También cuestionó que el dirigente gremial se sentara a dialogar con alguien a quien señaló de atentar contra la propiedad, la vida y el orden republicano.

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De la Espriella aseguró que, si llega al Gobierno, las decisiones sobre política pública para el campo y el sector ganadero se tomarían directamente con los productores, sin intermediarios. Además, calificó de “complicidad” el diálogo con quienes, en su interpretación, pretenden socavar la democracia. Frente a ese escenario, Cepeda cerró su mensaje con una defensa del carácter colectivo de los derechos: “Los derechos y las libertades no son patrimonio de ningún partido, ideología, concepción del mundo o confesión religiosa. Son conquistas históricas de la sociedad colombiana, bienes comunes que hemos construido y que tenemos la responsabilidad de preservar y ampliar”.

José Félix Lafaurie teje alianzas con Iván Cepeda —el cómplice de los verdugos de los ganaderos, el derrotado que no acepta el mandato del Pueblo— con el único fin de proteger décadas de privilegios disfrazados de interés gremial. Quien es capaz de contemporizar con los enemigos… pic.twitter.com/H99mj7ZQx5 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 27, 2026

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.