Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Espectador presentó el borrador de convocatoria para el primer congreso del Pacto Histórico, movimiento político que realizará este encuentro en Bogotá D.C. los días 9, 10 y 11 de abril del próximo año. Según el documento, al que tuvo acceso el medio, la principal misión de este evento será elegir a la Coordinación Nacional, definir los órganos internos y debatir las reformas estatutarias y organizativas que fortalezcan la institucionalidad y democracia del movimiento. Además, se enfocará en consolidar la unidad política y programática, así como en delinear la estrategia electoral y gubernamental de cara a los próximos desafíos.

Sigue a PULZO en Discover

Entre los participantes estarán figuras centrales como el expresidente Gustavo Petro, los congresistas, concejales, ediles, la Coordinación Nacional Provisional y líderes destacados como Iván Cepeda y Aida Quilcué. Todos ellos, de acuerdo con El Espectador, intervendrán con voz y voto. El evento prevé una composición amplia: de los 2.500 delegados, 1.400 serán elegidos en 34 circunscripciones territoriales —incluida Bogotá y una circunscripción internacional—, 600 mediante listas generales a nivel nacional y 500 representando sectores poblacionales (afrocolombianos, indígenas, pueblo Rom y población LGBTIQ+).

El documento subraya también reglas estrictas: los delegados directos, como Petro, Cepeda, Quilcué y los elegidos a cargos públicos por el Pacto Histórico, deben estar afiliados a la agrupación y no podrán integrar listas de candidaturas para delegados. Adicionalmente, las listas tendrán que estar conformadas por al menos el 50 % de mujeres y un 30 % de jóvenes. Se exige la modalidad cerrada y en cremallera, es decir, alternando género según la identidad reconocida de cada participante, sin restricciones para personas no binarias en las posiciones.

En cuanto a requisitos de participación, el borrador excluye a quienes presenten condenas ejecutoriadas por delitos contra el patrimonio estatal o la administración pública, por vínculo a grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos de lesa humanidad, feminicidio, violencia intrafamiliar, y a quienes estén inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) o hayan sido condenados por inasistencia alimentaria. No obstante, este impedimento no rige para delitos políticos o conexos, delitos culposos, personas beneficiarias de amnistía o indulto, ni para aquellas en proceso de reincorporación según el Acuerdo Final de Paz, salvo que estén excluidas de amnistía.

Todas estas disposiciones forman parte de un proceso preparatorio cuyo cronograma ya comenzó, según El Espectador, con la conformación de comités en noviembre y la inscripción de listas entre el 23 de noviembre y el 17 de diciembre. El sorteo de listas, la campaña interna, la elección y la declaratoria de resultados están previstos entre enero y marzo.

¿Cómo se realizará la elección de los delegados en el congreso del Pacto Histórico?

La elección de los delegados combina votación popular y designación directa. Se escogen 2.500 personas: 1.400 de circunscripciones territoriales, 600 de listas nacionales y 500 de grupos poblacionales. Las listas deben tener un mínimo de 50 % de mujeres y 30 % de jóvenes, organizarse en esquema de 'cremallera' y contemplar la autodeterminación de identidad de género.

¿Qué requisitos y restricciones aplican para ser delegado del Pacto Histórico?

Además de criterios de paridad y juventud, se excluye a quienes tengan condenas por delitos graves contra lo público, violencia de género o estén en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM. Las excepciones aplican para delitos políticos, culposos, para amnistiados, indultados y reincorporados incluidos en el Acuerdo Final de Paz, salvo delitos excluidos expresamente de amnistía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.