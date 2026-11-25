Por: El Espectador

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La gestión del tiempo de respuesta de las ambulancias en Bogotá revela serias diferencias según el tipo de emergencia y la ubicación de los incidentes, de acuerdo con un completo análisis de la Personería de Bogotá. Este estudio, basado en 253.842 servicios efectivos reportados por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) entre 2024 y 2025, expone que mientras la asistencia a accidentes de tránsito puede darse en menos de cinco minutos, la atención a un paro cardiorrespiratorio puede tardar media hora o incluso más. Tal disparidad genera inquietudes entre los usuarios y las autoridades encargadas de garantizar la oportunidad en la atención médica.

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El informe documenta que, pese a la ligera mejora en el promedio de tiempo de llegada —24,6 minutos en 2024 y 22,7 minutos en 2025—, todavía persisten demoras preocupantes. En 2025, el 26,6 % de los servicios demoró más de 30 minutos, y más de 3.200 de ellos superaron una hora de espera. Según los datos de la Personería, las diferencias se intensifican al revisar el motivo de la emergencia. En 2025, más de la mitad (51,2 %) de los lesionados en accidentes recibió atención en menos de cinco minutos, pero en casos de paro cardiorrespiratorio solo el 4,7 % accedió a ese beneficio. La espera superior a 30 minutos afectó al 21,2 % de los ataques cardíacos, al 25,3 % de accidentes cerebrovasculares y al 26,4 % de dolores torácicos, según información del CRUE.

Los motivos de estas demoras varían y el análisis señala factores como disponibilidad de ambulancias, tipo de incidente y lugar de la solicitud. La Personería solicitó a la Secretaría de Salud aclarar protocolos y establecer metas claras para reducir los tiempos de espera; el Distrito anunció en octubre que trabaja en estándares nuevos, sin divulgar aún fechas para adoptarlos. El impacto territorial es innegable: localidades como Usme, donde cerca de la mitad de los servicios superaron media hora de espera en 2025, figuran como zonas críticas, seguidas por Bosa, Suba y Ciudad Bolívar. En contraste, Antonio Nariño reportó las menores demoras.

Además, existe una flota de 944 ambulancias habilitadas, de acuerdo con SaluData, pero gran parte se dedica a traslados programados, no emergencias. Solo un promedio de 105 ambulancias atienden urgencias cada día. Entre 2024 y 2026, la Secretaría de Movilidad reportó 163 siniestros con ambulancias involucradas y 1.027 infracciones de tránsito. Sin un registro consolidado de accidentes diferenciados entre ambulancias públicas y privadas, la rendición de cuentas permanece limitada, mientras avanza la apertura de investigaciones administrativas por fallas de calidad y habilitación. Para emergencias de salud, la Línea 137 y la Línea 123 siguen siendo los canales prioritarios para la ciudadanía, según El Espectador y SaluData.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué hay demoras diferenciadas en el tiempo de llegada de ambulancias en Bogotá?

Las diferencias en los tiempos de respuesta de ambulancias en Bogotá obedecen, de acuerdo con la Personería y el CRUE, a múltiples factores ligados tanto al motivo de la emergencia como a la ubicación geográfica y la disponibilidad de ambulancias. No todas las unidades habilitadas están disponibles para emergencias inmediatas, ya que algunas realizan traslados programados entre instituciones. Además, la priorización de los servicios, el tipo de incidente y el lugar de la solicitud influyen directamente en la rapidez con que recibe atención un paciente.

¿Qué pasos debe seguir una persona para solicitar ambulancia en una urgencia en Bogotá?

Ante una urgencia de salud en Bogotá, la recomendación principal es comunicarse con la Línea 137, disponible las 24 horas para orientar y coordinar la atención, o con la Línea 123 en casos de riesgo vital. Es fundamental proporcionar información precisa sobre la ubicación, el estado de la persona afectada y un número de contacto, lo que permite a los equipos de emergencia clasificar y priorizar adecuadamente los casos.

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