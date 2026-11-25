En medio de casos con giros inesperados en Colombia, una mujer adoptó al asesino de su hijo en Bogotá luego de atravesar un largo proceso de reconciliación y verdad, transformando una tragedia familiar en una extraordinaria historia de perdón.

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El crimen ocurrió cuando el responsable tenía 16 años y atacó con armas cortopunzantes a un muchacho vecino que regresaba a su vivienda tras comprar una cartulina escolar.

Un grupo de jóvenes persiguió violentamente al estudiante en el barrio mientras su madre observaba con horror toda la escena mortal desde la propia entrada de su casa.

Luego del homicidio, la mujer identificó plenamente a los agresores ante las autoridades, permitiendo que días después la Policía capturara a varios de los adolescentes involucrados en el ataque.

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El joven que causó la muerte enfrentó el sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y recibió una sanción privativa de la libertad en el Centro de Atención Especializada Bosconia.

Allí, bajo orientación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, un juez ordenó vincularlo al Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa para abordar el daño causado.

Acompañamiento psicosocial y el camino hacia la verdad

Durante la etapa inicial, una psicóloga trabajó directamente con el adolescente mientras una trabajadora social brindó apoyo continuo tanto a su entorno familiar como a la madre afectada.

Al principio, el joven mostraba serias dificultades para relacionarse, reaccionaba con marcada agresividad y arrastraba un fuerte problema de consumo de sustancias psicoactivas derivado de su vida callejera.

Gracias al acompañamiento terapéutico, empezó a relatar su abandono escolar temprano y las difíciles circunstancias personales que lo llevaron a integrarse con pandillas juveniles dedicadas a cometer delitos.

A lo largo de más de dos años mediante sesiones semanales, recibió tratamiento contra las adicciones, retomó sus estudios académicos y comprendió profundamente la gravedad de sus actos pasados.

En medio de esa evolución personal, el muchacho expresó su deseo sincero de reunirse frente a frente con la mamá de la víctima para contarle toda la verdad.

Paralelamente, el equipo interdisciplinario preparó emocionalmente a la mujer, quien necesitaba esclarecer qué había sucedido con su único hijo y comprender que no estaba obligada a perdonar.

El abrazo del perdón y una nueva oportunidad en libertad

Cuando finalmente se encontraron, el joven confesó que no existía ningún problema previo con el estudiante y que el grupo actuó bajo los efectos de las drogas.

Explicó además que persiguieron y agredieron al muchacho sin siquiera reconocer su identidad, revelación que permitió a la madre confirmar que su hijo era completamente ajeno a conflictos.

En ese instante decisivo, la mujer pronunció una frase que cambió el destino de ambos: “Yo lo quiero adoptar como mi hijo, yo quiero que usted me vea como una mamá”.

Inmediatamente, el adolescente se levantó de su asiento, la abrazó con fuerza y ambos rompieron en llanto sellando un vínculo afectivo inesperado en medio del dolor.

Desde aquella jornada, ella comenzó a visitarlo regularmente en el centro de reclusión, acompañó sus avances escolares y presenció de cerca su transformación humana y disciplinaria.

El joven abandonó definitivamente las drogas, culminó su bachillerato y trabajó en la cocina del establecimiento para reunir dinero destinado a entregarle una indemnización simbólica como reparación.

Luego de cumplir varios años privado de la libertad, un juez sustituyó su sanción inicial por una medida en medio abierto que le permitió reintegrarse progresivamente a la sociedad.

Actualmente trabaja en un almacén de ropa, conserva una relación cercana con quien hoy considera su madre y proyecta ingresar a la universidad para estudiar Psicología o Derecho.

Este caso evidencia cómo la justicia restaurativa impulsa a los jóvenes a asumir responsabilidades reales y reconstruir proyectos de vida lejos de la criminalidad urbana.

“Ganarle las personas al delito, esa es la mejor forma de construir seguridad en una ciudad como Bogotá”, explicó Iván Torres, director de Responsabilidad Penal Adolescente.

De este modo, la valentía de una madre bogotana y el acompañamiento especializado demostraron que la reparación humana logra sanar heridas profundas.

Con este testimonio, la capital evidencia que brindar segundas oportunidades con responsabilidad transforma vidas y fortalece la convivencia ciudadana en cada barrio.

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