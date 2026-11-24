Un incendio se reportó en la tarde de este martes 24 de noviembre en un apartamento de un conjunto residencial de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. La emergencia fue atendida por los organismos de socorro y, según un comunicado de Bomberos de Bogotá, las llamas fueron controladas sin que se reportaran personas lesionadas.

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El inmueble está ubicado en inmediaciones de la carrera 68A con calle 22A. De acuerdo con información conocida por El Tiempo, las autoridades activaron los protocolos de atención para controlar la conflagración.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una nube de humo que salía por las ventanas del apartamento, mientras las llamas se extendían en el interior de la vivienda. En los videos también se observa a varios residentes reunidos en las afueras del conjunto, como medida preventiva.

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#BOGOTÁ | Bomberos de la estación Puente Aranda atienden a esta hora (5:55 p.m) un incendio en un apartamento ubicado en la carrera 68A con calle 22A. Por el momento, no se reportan personas lesionadas, sin embargo, vecinos de la zona afirman que hay animales en la residencia. La… pic.twitter.com/6Tg3Cr3Qux — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 24, 2026

#Bogotá | Bomberos de la localidad de Puente Aranda controlan a esta hora un incendio en Salitre occidental. Según los primeros reportes, no se presentan personas lesionadas. pic.twitter.com/aTXxxsL5TT — Minuto60 (@minuto60com) November 24, 2026

Vecinos alertaron por posibles animales atrapados

En medio de la emergencia, residentes del edificio señalaron que habría animales atrapados dentro del inmueble. Sin embargo, esa información no había sido confirmada por las autoridades al momento de conocerse el reporte.

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Tampoco se había establecido si había personas dentro del apartamento cuando comenzó el incendio o si lograron evacuar antes de la llegada de los organismos de socorro. El balance preliminar de las autoridades indicó que no hubo personas lesionadas.

Minutos después de la publicación inicial de la información, Bomberos de Bogotá comunicó que el incendio en el apartamento había sido controlado y reiteró que no se registraron personas heridas.

Se desconocen las causas del incendio

Por ahora, no se ha informado una hipótesis sobre el origen de la conflagración. Las autoridades tampoco han entregado detalles sobre posibles daños en el inmueble o en otras áreas del conjunto residencial.

La emergencia generó preocupación entre los residentes, que salieron del edificio mientras los equipos de atención trabajaban en el lugar. Las imágenes del humo y las llamas circularon en redes sociales durante la tarde.

Con el incendio controlado y sin reporte de personas lesionadas, se espera que las autoridades establezcan qué provocó la emergencia y aclaren si había animales dentro del apartamento al momento de los hechos.

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