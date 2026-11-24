Por: Portal Bogotá

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En un esfuerzo decidido por mejorar la calidad de la educación pública, la Alcaldía Local de Puente Aranda invirtió $938.436.358 en la entrega masiva de equipos tecnológicos para fortalecer los procesos pedagógicos en cuatro colegios distritales de esa zona de Bogotá, de acuerdo con la información oficial difundida en "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa". Con esta dotación, son 2.097 estudiantes quienes ahora cuentan con más y mejores herramientas para potenciar su aprendizaje, explorar la investigación y adquirir habilidades en programación y tecnología digital, ampliando así las oportunidades en el ámbito académico.

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La iniciativa surgió como respuesta directa a las necesidades detectadas en estas instituciones educativas, donde la obsolescencia y el bajo rendimiento de los dispositivos tecnológicos existentes restringían el acceso a plataformas digitales y dificultaban la realización de actividades pedagógicas. Por ello, la reciente entrega incluyó 130 computadores portátiles, 89 computadores de escritorio, diademas con micrófono y equipos de apoyo audiovisual, elementos esenciales para transformar la experiencia educativa en estos espacios.

La distribución de la dotación se realizó en cuatro instituciones clave de la localidad. El colegio Julio Garavito Armero recibió 55 computadores y diademas, beneficiando a 189 estudiantes de secundaria. Por su parte, Marco Antonio Carreño fue dotado con 49 computadores, diademas, una pantalla digital de 65 pulgadas y un videoproyector para apoyar a 483 alumnos de básica secundaria, media y ciclos de formación técnica. El colegio Silveria Espinosa de Rendón obtuvo 55 computadores de escritorio y diademas con micrófono, orientados al fortalecimiento de aulas de pensamiento computacional que impactan a 625 estudiantes de sexto a once. Finalmente, el colegio Sorrento recibió 60 computadores y diademas para sus laboratorios de sistemas y de ciencias bilingüe, favoreciendo a 800 estudiantes de secundaria.

Este equipamiento se enmarca en el proyecto 2246 denominado "Atención integral a la primera infancia y educación como eje del potencial humano", centrándose en brindar tanto a estudiantes como a docentes herramientas actualizadas para la programación, la investigación escolar y el aprendizaje digital. Según la información compartida por la Alcaldía Local de Puente Aranda, con esta entrega se refuerza el compromiso institucional con la innovación educativa, propiciando así grandes avances en la formación y el futuro de las nuevas generaciones de la localidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles instituciones educativas de Puente Aranda recibieron nuevos equipos tecnológicos?

De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía Local de Puente Aranda, los colegios distritales beneficiados por la entrega de equipos tecnológicos fueron Julio Garavito Armero, Marco Antonio Carreño, Silveria Espinosa de Rendón y Sorrento. La dotación incluyó computadores, diademas y equipos audiovisuales, distribuidos de acuerdo con las necesidades de cada institución y el número de estudiantes.

¿Cómo beneficia la dotación tecnológica a los estudiantes de colegios en Puente Aranda?

La dotación tecnológica entregada contribuye significativamente a mejorar la experiencia educativa de los estudiantes, permitiéndoles acceder a recursos digitales modernos, fortalecer procesos de enseñanza, y facilitar el aprendizaje de habilidades en programación, investigación y competencias digitales, según destacó la Alcaldía Local de Puente Aranda en la información divulgada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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