Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En la tarde de este martes, un incendio afectó una vivienda de tres pisos ubicada en Puente Aranda, Bogotá. Las llamas se originaron en el mezzanine del inmueble, situación que obligó a la intervención urgente del cuerpo de Bomberos de Bogotá. De acuerdo con la información oficial, dos estaciones de bomberos fueron requeridas para contener el incendio y evitar que se extendiera a otras áreas de la vivienda o a edificaciones vecinas.

Sigue a PULZO en Discover

La emergencia fue reportada alrededor de las 6:00 de la tarde en la intersección de la Carrera 68A con Calle 22A. Según el reporte de Bomberos, se desplazaron dieciocho bomberos en total, distribuidos en dos máquinas extintoras y un carrotanque, además de cuatro equipos especializados. La oportuna reacción permitió que el incidente fuera atendido sin víctimas fatales, aunque una persona resultó afectada por inhalación de humo y fue atendida por personal de la Secretaría de Salud. Asimismo, las autoridades rescataron a cuatro gatos que se encontraban en el interior de la vivienda y estos también recibieron asistencia por parte de los organismos de socorro.

Respecto a la causa del incendio, el cuerpo de Bomberos informó que se activó el Equipo Especializado de Investigación de Incendios y Explosiones, con el fin de determinar tanto el origen como las razones que llevaron a la emergencia. Por ahora, no se ha dado a conocer una hipótesis concreta sobre lo sucedido.

Este hecho se suma a un contexto más amplio de emergencias similares en Bogotá. Según el último análisis disponible, publicado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros con base en cifras de la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios, en 2025 se reportaron 899 incendios estructurales en la ciudad. De estos, 133 tuvieron lugar en edificaciones comerciales, 75 en instalaciones fabriles o industriales y 12 en espacios destinados al almacenamiento. El mismo estudio evidencia que el 76,08 % de los incendios en Bogotá fueron clasificados como accidentales, mientras que cerca de una cuarta parte se originó por fallas eléctricas. Sin embargo, un número importante, 185 casos, quedaron sin una causa determinada, lo que evidencia la complejidad inherente a este tipo de investigaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las acciones tomadas por los Bomberos de Bogotá durante el incendio en Puente Aranda?

De acuerdo con el reporte de Bomberos de Bogotá, la emergencia en Puente Aranda fue atendida por dos estaciones, cuatro equipos especializados y dieciocho bomberos, quienes actuaron con dos máquinas extintoras y un carrotanque. La respuesta permitió controlar el fuego, atender a una persona afectada por inhalación de humo y rescatar a cuatro gatos que estaban en el lugar.

¿Qué factores son los más comunes en los incendios estructurales de Bogotá?

Según el informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros con cifras de la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios, el 76,08 % de los incendios estructurales en Bogotá son accidentales, y casi una cuarta parte tiene origen eléctrico. Sin embargo, una parte significativa de casos queda sin causa determinada, lo que refleja dificultades en la investigación de estos eventos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z