Por: Portal Bogotá

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Bogotá, reconocida por su activa agenda cultural y musical, acoge una edición especial del evento ‘Noche Frankenstein Vol. 10’ en el emblemático teatro al aire libre La Media Torta. Esta celebración, programada para el 5 de diciembre, es una invitación al público para sumergirse en una experiencia que une el cine y la música en un espacio abierto, con entrada libre para todos los asistentes, de acuerdo con información oficial del portal Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa.

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En esta ocasión, ‘Noche Frankenstein’ rinde homenaje a los 40 años de ‘Aliens’, película dirigida por James Cameron, consolidada como pieza clave dentro del género de la ciencia ficción. Para conmemorar este aniversario, se ha organizado una selección internacional de cinco cortometrajes provenientes de Alemania, Francia, Portugal, Nueva Zelanda y Colombia. Estos trabajos audiovisuales ofrecen diferentes perspectivas sobre temáticas relacionadas con la exploración espacial, los enfrentamientos militares en entornos futuristas, las inteligencias artificiales y la aparición de seres que desafían los límites del cuerpo y la identidad humana.

El programa está conformado por ‘R’ha’, dirigido por Kaleb Lechowski desde Alemania; ‘Asteria’, realizado por un colectivo de cineastas franceses entre los que se encuentran Lola Grand y Alexandre Arpentinier; ‘Dédalo’ de Jerónimo Rocha, originario de Portugal; ‘Mis-Drop’ creado por Ferand Peek de Nueva Zelanda; y ‘HDLT – Hijo de la Tierra’ realizado por ARTEFACTUM Suba, el único cortometraje colombiano dentro de la selección. Cada cortometraje explora, desde sus particulares contextos y estilos, las posibilidades del género de ciencia ficción, vinculando narrativas que van desde expediciones y batallas hasta la irrupción de entidades ajenas en cuerpos humanos.

Una vez concluidas las proyecciones, la noche cerrará con una presentación musical en vivo a cargo de Pániko Satániko. Esta banda bogotana aportará una atmósfera sonora perfecta para culminar una velada donde se mezclan el séptimo arte y las propuestas musicales alternativas de la ciudad. Según el portal de Bogotá, la entrada a este evento es totalmente gratuita, reforzando así el acceso libre a expresiones culturales para los habitantes y visitantes de la capital colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo celebrar los 40 años de ‘Aliens’ en Bogotá con cine y música gratis?

‘Noche Frankenstein Vol. 10’ ofrece una oportunidad única en Bogotá para conmemorar las cuatro décadas de la película ‘Aliens’. El evento integra la proyección gratuita de cinco cortometrajes internacionales inspirados en la ciencia ficción, y culmina con un show musical a cargo de la banda bogotana Pániko Satániko en el teatro al aire libre La Media Torta.

¿Qué cortometrajes se presentarán en la ‘Noche Frankenstein Vol. 10’ en La Media Torta?

El evento exhibirá cinco cortometrajes, uno de cada país: Alemania (‘R’ha’), Francia (‘Asteria’), Portugal (‘Dédalo’), Nueva Zelanda (‘Mis-Drop’) y Colombia (‘HDLT – Hijo de la Tierra’). Cada pieza explora diferentes facetas del género de ciencia ficción, desde viajes espaciales hasta encuentros con inteligencias artificiales y criaturas inusuales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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