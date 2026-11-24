Por: Noticiero 90 minutos

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El certamen de belleza Miss Universo 2026 tendrá lugar este martes 24 de noviembre, en una edición conmemorativa de los 75 años de la competencia. De acuerdo con la información destacada por 90 Minutos, en esta oportunidad se han reunido 116 candidatas de diferentes países y territorios que buscan la ansiada corona y el reconocimiento global. La sede de la gala de elección y coronación será el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico, un escenario destacado dentro del circuito de competencias internacionales.

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En este evento, la nueva reina sucederá a Fátima Bosch, originaria de México, quien ostentó el título en la edición anterior. El proceso evaluará la elegancia, el carisma y la oratoria de las candidatas, además de su proyección internacional, como ya es tradicional en este tipo de certámenes. Todo esto bajo la mirada de la audiencia global, que año tras año ha seguido este concurso desde su creación.

Según la información proporcionada, la transmisión de la ceremonia para Colombia dará inicio a las 8:00 p. m., con una antesala especial denominada ‘Celebrando Nuestras Reinas’ desde las 7:00 p. m., una producción a cargo de Telemundo. Los espectadores encontrarán alternativas para seguir en vivo el evento a través de Telemundo Internacional —canal incluido en servicios de suscripción— y el canal oficial de YouTube de Miss Universe. Además, quienes deseen profundizar en detalles y entrevistas podrán seguir las redes sociales tanto de la cadena de televisión como de la organización del certamen.

Respecto a la representación de Colombia, se ha confirmado que María Alejandra López Pérez, ingeniera industrial nacida en Pereira y con 32 años, será la encargada de portar la banda nacional. La elección de López como Miss Universe Colombia 2026 se llevó a cabo el 10 de octubre en Barranquilla. Su experiencia incluye participaciones previas en otros concursos de belleza como Reina Hispanoamericana y Miss Mundo Colombia, además de haber alcanzado el segundo lugar en Miss Grand International. Así, López mantiene sus aspiraciones en avanzar en cada fase y, eventualmente, lograr el triunfo internacional para el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es la representante de Colombia en Miss Universo 2026?

La representante colombiana es María Alejandra López Pérez, una profesional en Ingeniería Industrial originaria de Pereira. De acuerdo con 90 Minutos, obtuvo el título de Miss Universe Colombia 2026 el 10 de octubre en Barranquilla y su experiencia destaca participaciones en concursos nacionales e internacionales, lo que la proyecta como una candidata sólida.

¿Dónde ver en vivo la coronación de Miss Universo 2026 desde Colombia?

La gala de Miss Universo 2026 puede verse en Colombia a través de Telemundo Internacional, si dispone de un servicio de televisión por suscripción que incluya el canal. También está la opción digital por el canal oficial de YouTube de Miss Universe, y se tienen contenidos adicionales y especiales mediante las redes sociales de la organización y la propia cadena de televisión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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