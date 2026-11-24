Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La Feria de Cali se ha destacado históricamente por tener a la música como uno de sus principales símbolos. A lo largo de sus múltiples ediciones, las canciones se han convertido en un reflejo de la identidad caleña, acompañando cada celebración e impregnando a toda la ciudad con melodías icónicas. Aunque la salsa es el género más representativo de estas festividades, otros estilos musicales como el vallenato, la cumbia y la música tropical también han logrado consolidar su espacio, demostrando la variedad y la riqueza cultural de esta tradición, según la información publicada por Noticiero 90 Minutos.

Sigue a PULZO en Discover

Las canciones han marcado cada época, desde temas que ya son clásicos infaltables como ‘La pollera colorá’ de Wilson Choperena, pasando por la reconocida ‘Cali Pachanguero’ del Grupo Niche, o el himno festivo ‘Oiga, Mire, Vea’ de Guayacán Orquesta. La feria ha contado con listas de canciones destacadas año tras año, abarcando desde 1958 con ‘Palo bonito’ de Lita Nelson, hasta piezas de finales de la década de los noventa como ‘La vida es un carnaval’ de Celia Cruz, y ‘La vamo a tumbá’ de Grupo Saboreo en el año 2000.

No obstante, la tradición de elegir oficialmente una canción representativa para la feria finalizó durante los primeros años de la década del 2000. Tal como explicó Gerardo Quintero, director del Noticiero 90 Minutos y conocedor de la salsa, el fin de esta costumbre se debió a la controversia y las críticas surgidas en una de las últimas elecciones. De acuerdo con Quintero, el resultado favoreció a un tema desconocido porque, según las sospechas de esa época, quienes lideraban la votación movilizaron a familiares y amigos para imponer su candidatura. Ante la polémica y el rechazo enfático de la comunidad, se suspendió oficialmente esta tradición, dando paso a que los oyentes y medios elijan espontáneamente canciones que cada diciembre ambientan la feria, como sucede con clásicos como ‘La Matica’ o ‘Aire de Navidad’.

Pese al cambio, la creatividad musical no se ha detenido. Con el paso de los años, artistas locales han seguido componiendo e interpretando nuevas canciones navideñas y festivas. Entre los ejemplos recientes se encuentran Harold Aguirre, con su salsa ‘El canalero’, y Darío Flórez, quien en el género popular celebra la unión y la alegría con ‘Llegó diciembre’. De esta manera, aunque no exista una canción oficial anual, la identidad musical de la feria permanece vigente a través del talento que sigue renovando la tradición cada diciembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Feria de Cali dejó de tener una canción oficial cada año?

A comienzos de los años 2000 se suspendió la tradición de elegir una canción oficial para la Feria de Cali debido a polémicas, especialmente porque una de las últimas elecciones fue muy cuestionada. Según Gerardo Quintero, director de Noticiero 90 Minutos, hubo sospechas de irregularidades, como la movilización de familiares y amigos para favorecer a un tema poco conocido, lo que provocó un rechazo general y el final de esa costumbre.

¿Cuáles son las canciones más recordadas de la Feria de Cali y qué géneros musicales incluyen?

Las canciones más emblemáticas de la Feria de Cali incluyen ‘La pollera colorá’, ‘Cali Pachanguero’, ‘Oiga, Mire, Vea’ y ‘Aire de Navidad’, así como éxitos de distintos años. En la feria se destacan mayoritariamente la salsa, pero también han estado presentes la cumbia, el vallenato y la música tropical, reflejando así la diversidad musical que caracteriza las celebraciones decembrinas en Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.