Un mes después del accidente que golpeó a su agrupación y conmocionó al vallenato colombiano, Kbeto Zuleta reapareció en redes sociales con un mensaje en el que habló de su recuperación, agradeció el respaldo de sus seguidores y recordó a los músicos que perdieron la vida en la tragedia.

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El siniestro ocurrió el pasado 26 de octubre, cuando el bus que transportaba a los integrantes de su equipo sufrió un accidente en el puente sobre el río Ariguaní. El hecho dejó tres personas fallecidas y varios heridos, entre ellos el propio artista.

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A través de una publicación acompañada de un video grabado durante su proceso de recuperación, Zuleta expresó su gratitud por haber sobrevivido y aseguró que tiene motivos para seguir adelante.

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“Primero le doy gracias a Dios por esta segunda oportunidad de vida. Estoy aquí, con fe y con ganas de seguir adelante”, escribió el cantante.

En la grabación también insistió en que esta experiencia cambió su manera de ver la vida y que siente que su supervivencia tiene un propósito.

“Siempre le doy las gracias a Dios por haberme dado esta segunda oportunidad de vida. Siento que tiene un propósito inmenso para mí. Gracias a él estoy aquí y con ganas de seguir adelante”, manifestó.

Kbeto Zuleta agradeció el apoyo que recibió desde Colombia y el exterior

Durante su mensaje, el intérprete dedicó unas palabras a las personas que han estado pendientes de su estado de salud. Según contó, las muestras de solidaridad llegaron desde diferentes regiones del país y también desde el extranjero.

‘No pensé que Colombia me quería tanto’: Kbeto Zuleta reaparece con un emotivo mensaje tras sobrevivir a la tragedia del río Ariguaní. El artista vallenato rompió el silencio durante su proceso de recuperación, agradeció las oraciones recibidas y recordó a los integrantes fallecidos. Más detalles aquí 👇

https://t.co/vQVHwOnTbB Video: kbetozuleta en Instagram — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 24, 2026



El artista reconoció que no esperaba recibir tantas expresiones de cariño después del accidente que afectó a su equipo de trabajo.

“Agradecidos con todos los colombianos, con todas las personas que están fuera de Colombia, por ese apoyo, por esa solidaridad impresionante que me han brindado. Todas sus oraciones, Dios las escucha”, expresó.

Una de las frases que más llamó la atención de sus seguidores fue: “No pensé que Colombia me quería tanto”, con la que resumió el impacto que han tenido en él los mensajes de respaldo.

Zuleta también destacó el papel de sus familiares y amigos durante esta etapa, a quienes describió como un soporte fundamental para afrontar las dificultades que dejó el accidente.

“Han sido un apoyo incondicional para este nuevo proceso que se me presenta en la vida”, señaló.

El cantante recordó a los tres músicos que murieron en el accidente

Uno de los momentos más emotivos de la publicación llegó cuando Kbeto se refirió a sus compañeros que fallecieron como consecuencia del siniestro.

El cantante envió un mensaje de solidaridad a los familiares del corista Geovanny Lobo, el guitarrista Harold Santana y el también corista Radamell Uribe Navarro, quien murió días después del accidente mientras permanecía hospitalizado.

“A mis hermanos, mis compañeros que Dios les hizo su llamado, quiero mandarles un abrazo inmenso a toda su familia, que está pasando por este momento tan horrible”, expresó.

En el texto que acompañó la grabación también reiteró su cercanía con los seres queridos de los músicos y les envió un mensaje de afecto y respeto. Asimismo, recordó a los integrantes de la agrupación que sobrevivieron al accidente y que todavía enfrentan procesos de recuperación por las lesiones sufridas.

“A mis muchachos de la agrupación: los tengo siempre presentes. Ustedes también son mi familia”, afirmó.

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La reaparición del cantante se conoce mientras varios de los sobrevivientes continúan con sus procesos médicos y de rehabilitación.

Entre las noticias recientes sobre el estado de salud del equipo está el alta médica de Fernando José, conocido como ‘Nando’ Badillo, quien enfrentó una de las situaciones más complejas después del accidente y sufrió la amputación de una de sus piernas debido a la gravedad de las lesiones.

También se informó que Carlos Andrés, conocido como ‘Cayo’ Manjarrez y coordinador de la agrupación, había regresado a casa días antes. En medio de este panorama, Kbeto quiso transmitir un mensaje de esperanza y agradecer a quienes han acompañado a su equipo durante este difícil periodo.

“Este es un proceso lento, pero vamos a seguir adelante con más fuerza. Les pido que sigan orando por mí y por mis compañeros. Quiero seguir compartiendo con ustedes lo que tanto amo: mi música”, concluyó.

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