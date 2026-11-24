La actriz y creadora de contenido Mariah Baillie atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras perder a su pequeña hija. La artista hizo pública la noticia mediante una publicación en sus redes sociales, donde compartió unas palabras dedicadas a la bebé y expresó el vacío que dejó su partida en la familia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Murió reconocida actriz de ‘Star Wars’ y ‘James Bond’; la encontraron sin vida en su casa)

El fallecimiento ocurrió el pasado 4 de noviembre de 2026, aunque fue hasta el 22 de noviembre cuando la intérprete decidió compartir la noticia con sus seguidores. Su mensaje estuvo acompañado de una fotografía y varias reflexiones sobre los momentos que imaginaba vivir junto a su hija.

“Esperábamos un bebé, pero en su lugar, teníamos un ángel”, escribió Baillie, una frase con la que resumió el dolor que enfrenta tras la pérdida.

Lee También

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de solidaridad y acompañamiento. También hubo reacciones de figuras del entretenimiento que quisieron expresarle su apoyo en medio de esta situación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariah Baillie (@mariah.baillie1)

El mensaje con el que Mariah Baillie se despidió de su hija

En su homenaje, la actriz recordó a la pequeña con expresiones cariñosas. Además, compartió algunas de las preguntas que se hace al pensar en la vida que su hija habría podido tener.

Baillie habló de los detalles que nunca podrá conocer, como el color de sus ojos, la personalidad que habría desarrollado y las experiencias que habría compartido con sus padres mientras crecía.

En uno de los fragmentos más emotivos de su publicación, expresó que se pregunta cómo habría sido su hija y quién habría sido la persona a la que acudiría cuando tuviera algún accidente o necesitara consuelo.

También imaginó el momento en que volverían a encontrarse, con una referencia al cielo y a la posibilidad de verla correr hacia ella. Sus palabras dejaron ver que, además de afrontar la pérdida, está viviendo el duelo por todos los momentos familiares que había imaginado y que no podrán concretarse.

“Nuestro hermoso amanecer. Me pregunto todos los días, ¿de quién serían los ojos que habrías tenido? Me pregunto a quién habría acudido después de rasparte la rodilla. Me pregunto si te habrías convertido en… Me pregunto qué tan hermoso será el cielo cuando te veo corriendo hacia mí”, indicó Baillie.

Celebridades enviaron mensajes de apoyo a la actriz

Después de que Mariah Baillie compartiera la noticia, varios usuarios y personalidades del entretenimiento reaccionaron a su publicación.

Entre quienes dejaron comentarios aparecen Taj Reed, Tabitha Lipkin y Limo Blaze. Los mensajes estuvieron acompañados de palabras de cariño y solidaridad para la actriz.

Algunas personas también compartieron experiencias personales relacionadas con la pérdida de un hijo, con la intención de transmitirle que no está sola durante este proceso.

«Te mando el abrazo más grande. Es un dolor inolvidable, pero prometo que mejora», fue uno de los mensajes que recibió.

Otros seguidores optaron por expresarle directamente sus condolencias y desearle fortaleza para afrontar este momento.

Hasta ahora, Mariah Baillie no ha compartido públicamente detalles sobre las circunstancias del fallecimiento de su hija. Su publicación estuvo enfocada en despedirla, expresar el amor que siente por ella y recordar la vida que había imaginado a su lado.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.