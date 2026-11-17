Tina Simmons fue encontrada sin vida en su apartamento el pasado 14 de noviembre. La actriz británica, recordada por sus participaciones en grandes producciones del cine y la televisión, tenía 83 años y su fallecimiento se conoció públicamente el 17 de noviembre, luego de que una de sus amigas más cercanas confirmara la noticia.

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La encargada de comunicar su muerte fue Madeline Smith, también actriz y conocida por su participación en ‘The Vampire Lovers’. Smith mantenía una amistad con Simmons desde 1968, por lo que la noticia causó especial tristeza entre quienes compartieron con ella durante varias décadas de vida y trabajo artístico.

Por ahora, no se han divulgado detalles que permitan establecer qué ocurrió antes de su fallecimiento. Noticias RCN informó que Simmons fue encontrada sin vida en su vivienda y que sus seres queridos no han dado a conocer las causas de la muerte. Tampoco se han ofrecido explicaciones adicionales sobre las circunstancias en las que fue hallada.

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Tina Simmons R.I.P Tina is known for RED 2 (2013), The Dark Knight (2008) and Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (1983) She also starred in over 300 films and Television Programmes since her first credit in 1966. https://t.co/HxCyQKrLAe — 🇬🇧📺 Classic British TV 📺🇬🇧 (@Classicbritcom) November 16, 2026

Tina Simmons hizo parte de películas de ‘Star Wars’, James Bond y Superman

A lo largo de su carrera, la actriz británica tuvo participación en producciones de distintos géneros y de gran reconocimiento internacional. Entre sus créditos cinematográficos figuran títulos que alcanzaron una amplia audiencia, como ‘Star Wars: el retorno del Jedi’, película de 1983 que hace parte de una de las sagas más conocidas de la historia del cine.

Su recorrido también incluyó varias producciones relacionadas con el universo de James Bond. Simmons apareció en ‘Octopussy’, ‘007: Su nombre es peligro’ y ‘007: Otro día para morir’, además de participar en películas como ‘Superman III’ y ‘Supergirl’. Su trabajo llegó igualmente a otras franquicias reconocidas, con apariciones en ‘Batman: el caballero de la noche’, ‘Doctor Strange: Hechicero Supremo’ y ‘Spider-Man: Lejos de casa’.

La pantalla grande no fue el único espacio en el que desarrolló su trayectoria. Simmons también participó en producciones televisivas británicas y programas que tuvieron reconocimiento entre el público, una faceta que amplió su presencia en la industria durante distintos años.

Las series de televisión en las que trabajó la actriz británica

En televisión, su nombre aparece relacionado con títulos como ‘Doctor Who’, ‘The Bill’, ‘Inspector Morse’ y ‘Minder’. También hizo parte de ‘Hart to Hart’, ‘Lewis’ y ‘Coronation Street’, producciones que dan cuenta de la variedad de proyectos en los que estuvo involucrada.

Antes de consolidar su recorrido artístico, Simmons recibió formación en Arts Educational School, institución en la que estudió interpretación. Además de su preparación como actriz, incursionó en el modelaje fotográfico para comerciales, una experiencia que también hizo parte de sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento.

Su fallecimiento deja el recuerdo de una carrera vinculada a películas y series de amplia difusión, así como de una trayectoria que se extendió por diferentes formatos. Mientras se conocen más detalles sobre su muerte, la confirmación de Madeline Smith puso en primer plano el vínculo de amistad que ambas conservaron desde finales de la década de 1960.

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