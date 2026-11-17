Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un episodio inesperado tuvo lugar durante la transmisión del Concurso Nacional de Belleza y generó análisis en redes sociales. Carolina Cruz y Andrea Tovar, reconocidas presentadoras de la velada de elección y coronación, ofrecieron un repaso sobre los presidentes colombianos originarios de la región Caribe, pero omitieron mencionar a Gustavo Petro, quien es oriundo de Ciénaga de Oro, Córdoba. De acuerdo con lo relatado en El Nuevo Día, la escena ocurrió la noche del lunes 16 de noviembre en Cartagena, sede tradicional del certamen. Mientras evocaban la historia política de la región Caribe, Carolina Cruz destacó a Rafael Núñez y dijo que hasta 2026 había sido el único presidente colombiano nacido allí. Luego, Andrea Tovar mencionó a Abelardo de la Espriella como actual mandatario y segundo presidente de esa región, sin hacer referencia al exmandatario Gustavo Petro.

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El momento fue rápidamente registrado y compartido en redes sociales, donde generó numerosos comentarios y críticas. Según El Nuevo Día, las opiniones se dividieron entre quienes señalaron errores de precisión histórica y quienes sugirieron que la omisión pudo tener tinte político, dado las posturas divididas respecto al exmandatario. No faltaron voces que defendieron a las presentadoras, argumentando que, posiblemente, solo seguían el guion preparado por la organización. Hasta el momento, ni Carolina Cruz, ni Andrea Tovar, ni los directivos del certamen han dado explicaciones públicas sobre el episodio. El video sigue circulando por plataformas digitales, avivando el debate entre los seguidores del evento y generando cuestionamientos sobre la fidelidad de los libretos que se utilizan en transmisiones tan relevantes.

La noche, no obstante, también estuvo marcada por la elección de la nueva Señorita Colombia. Como informó El Nuevo Día, Verónica Hernández Gómez, representante del departamento de Antioquia, fue coronada como Señorita Colombia 2026-2027 en la edición 72 del Concurso Nacional de Belleza, en la que participaron 26 candidatas de diferentes regiones. El cuadro de honor lo completaron Sara Liseth Obregón Cortés (Buenaventura) como virreina nacional, Valentina Duque Estrada (Valle del Cauca) como primera princesa, Lucero Zuluaga Rubiano (Huila) como segunda princesa y Etty Adriana Urresti Rivas (Cauca) como tercera princesa. La nueva soberana será la encargada de representar a Colombia en Miss International, evento previsto para realizarse en Japón.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se criticó a Carolina Cruz y Andrea Tovar durante el Concurso Nacional de Belleza?

La crítica hacia Carolina Cruz y Andrea Tovar surgió porque, durante la transmisión del Concurso Nacional de Belleza, al repasar los presidentes colombianos nacidos en la región Caribe, omitieron mencionar a Gustavo Petro, exmandatario nacido en Córdoba. Esto generó debates en redes sociales sobre la precisión histórica y posibles motivaciones políticas de la omisión, de acuerdo con lo registrado por El Nuevo Día.

¿Quién fue la ganadora del Concurso Nacional de Belleza 2026-2027 en Cartagena?

La ganadora de la edición 72 del Concurso Nacional de Belleza, realizada en Cartagena, fue Verónica Hernández Gómez, quien representaba al departamento de Antioquia, según información de El Nuevo Día. Ella recibió la corona de Señorita Colombia 2026-2027 y será la encargada de llevar la representación nacional en Miss International, previsto para desarrollarse en Japón.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.