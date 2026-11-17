Por: Noticiero 90 minutos

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Verónica Hernández Gómez es la nueva Señorita Colombia 2026-2027, elegida tras representar a Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza, de acuerdo con información del Noticiero 90 Minutos. Esta joven, nacida en Medellín el 8 de junio de 2001, tiene 25 años y actualmente adelanta estudios de mercadeo, compaginando su formación universitaria con una carrera como modelo profesional. Más allá de sus logros en el modelaje, Hernández Gómez se caracteriza por su inclinación hacia el trabajo social; según la misma fuente, ha mostrado especial interés en impulsar iniciativas que beneficien principalmente a las mujeres que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

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La nueva Señorita Colombia subrayó durante el certamen su intención de aprovechar la plataforma y visibilidad que le otorga el reinado, no solo para representar la cultura y diversidad social del país en escenarios nacionales e internacionales, sino también para promover oportunidades de crecimiento y desarrollo para las comunidades. Hernández Gómez expresó que desea inspirar a otras mujeres para que reconozcan sus capacidades, luchen por sus metas y encuentren alternativas que favorezcan su crecimiento personal y profesional.

Entre las responsabilidades inmediatas que asumirá Verónica Hernández se destaca la representación de Colombia en Miss International, uno de los certámenes de belleza más reconocidos a nivel mundial, lo que implica retos y proyección tanto en el ámbito nacional como internacional. De este modo, la joven inicia un periodo en el que, además de portar la corona, deberá visibilizar el liderazgo femenino, respaldar proyectos sociales y mostrar la diversidad del país ante diversos públicos.

Según Noticiero 90 Minutos, su mandato como soberana nacional estará orientado, sobre todo, a acompañar e impulsar iniciativas que fomenten el liderazgo y el bienestar de las mujeres y sus familias, con el objetivo de lograr cambios positivos en la sociedad. Hernández Gómez asume este rol convencida de que la belleza también puede ser un canal de transformación social y una oportunidad para dejar huella en los escenarios que tendrá la oportunidad de pisar durante el próximo año.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Verónica Hernández Gómez, la nueva Señorita Colombia 2026-2027?

Verónica Hernández Gómez es una joven de Medellín, nacida el 8 de junio de 2001, que con 25 años ha combinado su carrera de modelo profesional con estudios en mercadeo. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, fue elegida Señorita Colombia 2026-2027 tras representar a Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza, destacándose por su interés en las causas sociales, especialmente en el apoyo a mujeres vulnerables.

¿Cuáles serán las funciones de Verónica Hernández como Señorita Colombia 2026-2027?

La principal función de Verónica Hernández será representar al país en eventos internacionales como Miss International y proyectar la diversidad cultural y social de Colombia. Además, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos, entre sus propósitos se encuentra promover oportunidades para las comunidades y respaldar iniciativas sociales enfocadas en mujeres y familias, impulsando el bienestar y el liderazgo femenino durante su año de reinado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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