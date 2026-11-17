El ciclista colombiano Rigoberto Urán compartió detalles del difícil momento que vivió su familia por cuenta de un accidente de su esposa, Michelle Durango, quien tuvo que ser hospitalizada y sufrió varias fracturas. Ocho días después del hecho, el deportista contó que su recuperación avanza favorablemente y expresó el alivio que siente al verla mejorar.

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De acuerdo con lo que reveló Urán en sus redes sociales, su esposa presentó lesiones en el pómulo, la clavícula, las costillas y algunas vértebras. Aunque todavía no recuerda lo que ocurrió durante el accidente, su evolución ha sido positiva y ya ha comenzado a recuperar la sonrisa, como mostró el ciclista en un video con imágenes de su paso por la clínica.

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“Yo he tenido accidentes y mis sustos bien verracos montando en bicicleta. Pero el que viví estos días con Michelle… ay, Dios mío, ¡casi se me sale el corazón!”, escribió el antioqueño al recordar la angustia que sintió por la situación de su pareja.

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El deportista también contó que esta vez le correspondió acompañar a Michelle durante su recuperación, después de que ella lo hubiera apoyado en otras ocasiones en las que él necesitó atención médica. “Tantas veces que Michy me acompañó a mí en la clínica y esta vez se nos invirtió la jugada. Me tocó acompañarla a ella”, relató.

Urán agradeció a los médicos y al personal de la clínica por la atención que le han brindado a su esposa, así como a sus familiares y amigos por estar pendientes de ellos. También mencionó que sus hijos extrañan a Michelle en casa, mientras la familia espera que continúe su recuperación. “Ya pasaron ocho días del accidente y, gracias a Dios, todo va súper bien. Michy va mejorando cada día. Y véala acá, sonriendo otra vez”, agregó.

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