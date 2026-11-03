Por: Noticiero 90 minutos

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Más de 20.000 personas arribaron a Cali con motivo del Giro de Rigo 2026, un evento que dejó un notable balance económico y social en la capital del Valle del Cauca. De acuerdo con cifras oficiales presentadas, la jornada deportiva habría significado un impacto de aproximadamente $90.000 millones para la economía local, impulsando sectores claves como la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios turísticos.

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De acuerdo con las declaraciones del alcalde Alejandro Eder, la ciudad vivió una ocupación hotelera del 80 % y una inyección financiera significativa gracias a la masiva asistencia de ciclistas y aficionados, tanto del país como del extranjero. Según Eder, el evento fue importante para reactivar a Cali, no solo en su economía directa sino también en el ánimo colectivo, marcando un paso en la reconstrucción social y comercial tras desafíos recientes.

El Giro de Rigo también aportó al posicionamiento de la capital vallecaucana como destino de turismo deportivo y ejemplo de organización de grandes certámenes. Más allá del aporte económico, la jornada fue escenario para reconocer la trayectoria de Rigoberto Urán, ciclista colombiano homenajeado con la Medalla al Mérito Cívico Santiago de Cali, la máxima distinción local por su contribución al deporte y la promoción de la ciudad como sede de eventos internacionales. Durante el acto, Urán expresó su gratitud a la comunidad caleña y a las autoridades locales, dejando en el aire la intención de regresar con el evento: "Les digo una cosa: vamos a volver".

En el cierre del encuentro, el mandatario caleño formalizó la postulación de Cali como posible sede para la edición 2027 del Giro de Rigo, buscando mantener el evento en el circuito de grandes competencias deportivas del país. Sin embargo, hasta el momento solo existe una postulación y todavía no se ha confirmado que la ciudad sea nuevamente elegida como anfitriona. La intención de la Alcaldía es clara: atraer eventos que contribuyan a la recuperación económica, refuercen el turismo y proyecten a Cali a nivel nacional e internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto dinero dejó el Giro de Rigo 2026 en Cali para los sectores económicos?

Según cifras oficiales entregadas por el alcalde Alejandro Eder, el Giro de Rigo 2026 habría generado alrededor de $90.000 millones para la economía caleña, impactando positivamente a sectores como hotelería, restaurantes, comercios y operadores turísticos, gracias a la llegada de más de 20.000 visitantes nacionales e internacionales.

¿Cali será sede del Giro de Rigo en 2027?

Hasta el momento, la posibilidad de que Cali vuelva a ser anfitriona del Giro de Rigo en 2027 es solo una postulación oficial por parte del alcalde Alejandro Eder. La confirmación definitiva de la sede aún está pendiente, aunque existe el interés de mantener a la ciudad dentro del circuito de grandes eventos deportivos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.