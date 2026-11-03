Por: Noticiero 90 minutos

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Un evento sísmico de magnitud 5,6 sacudió a las 4:13 de la madrugada del martes 3 de noviembre de 2026 varias regiones del país, incluyendo la ciudad de Cali y otros municipios del Valle del Cauca. La información fue confirmada por el Servicio Geológico Colombiano, que precisó que el epicentro del movimiento telúrico se ubicó en Chaparral, en el departamento de Tolima, con una profundidad catalogada como superficial. El reporte oficial divulgado por la entidad incluyó el llamado a la comunidad para informar si sintió el sismo y a mantener la calma ante la situación.

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Frente a la magnitud del evento, la Alcaldía de Cali activó de manera preventiva el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo, con el fin de evaluar y verificar posibles daños en infraestructura o afectaciones a la ciudadanía. De acuerdo con el balance preliminar entregado por la Administración Distrital y sustentado en reportes de organismos de socorro y autoridades, hasta el momento no se han detectado daños ni situaciones que requieran la intervención inmediata de los equipos de emergencia. El secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, manifestó que desde el primer momento se emprendieron recorridos por diversas zonas de la ciudad, especialmente revisando edificaciones que ya estaban identificadas como estructuras que deben ser demolidas. Peñuela señaló: "Afortunadamente, el sismo tuvo una duración corta y esto hace que los reportes sean mínimos".

De manera paralela, la Gobernación del Valle del Cauca también confirmó que, tras las verificaciones realizadas con coordinadores municipales y organismos de socorro en diferentes localidades del departamento, no se reportaron daños ni emergencias asociadas al sismo. Sin embargo, la intensidad del movimiento sí generó alarma entre los habitantes de varias zonas, quienes, en muchos casos, evacuaron sus viviendas durante varios minutos hasta que se confirmó el retorno a la normalidad.

El Servicio Geológico Colombiano reportó asimismo dos réplicas del temblor, que ocurrieron a las 4:16 y a las 4:27 de la mañana. Estas también fueron notificadas como parte del seguimiento constante a la actividad sísmica en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de 5,6 que se sintió en Cali y el Valle?

El Servicio Geológico Colombiano informó que el epicentro del sismo se ubicó en el municipio de Chaparral, en el departamento de Tolima. El movimiento tuvo una profundidad superficial, lo que implica que se produjo cerca de la superficie terrestre, lo cual puede aumentar la percepción de sacudidas en áreas cercanas.

¿Se reportaron daños tras el sismo de magnitud 5,6 en Cali y el Valle del Cauca?

De acuerdo con los reportes preliminares de la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca, no se identificaron daños ni emergencias que requirieran la movilización de equipos de emergencia. Las autoridades, junto a organismos de socorro, realizaron monitoreo y recorridos preventivos, confirmando la normalidad tras el evento sísmico.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.