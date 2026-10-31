Halloween terminó pasado por agua para varios habitantes de Cali. Un fuerte aguacero, acompañado de ráfagas de viento, sorprendió a la capital del Valle del Cauca este sábado 31 de octubre y dejó imágenes de las condiciones de distintas vías. Ciudadanos compartieron registros en redes sociales para mostrar las afectaciones y advertir sobre las dificultades para movilizarse.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los puntos reportados fue la calle 5, a la altura del Éxito de San Fernando, en el sur de la ciudad. Las imágenes muestran un tramo de esta vía afectado por las condiciones climáticas, situación que motivó llamados a conductores, motociclistas y demás actores viales para que transiten con precaución.

La avenida Roosevelt también estuvo entre los sectores golpeados por las precipitaciones. Varios registros captados durante la tarde muestran cómo se veía esta vía mientras caía el aguacero, justo cuando caleños participaban en las actividades previstas por la celebración de Halloween.

Lee También

Así quedó un tramo de la Calle 5, a la altura del Éxito de San Fernando, al sur de Cali, tras las fuertes lluvias y el vendaval registrados en la ciudad. Se recomienda a los conductores y demás actores viales transitar con mucha precaución por este sector para evitar inconvenientes. — Entérate Cali (@EnterateCali) October 31, 2026

Los reportes ciudadanos sobre las lluvias en diferentes barrios también llevaron a pedirles a los organismos de socorro que permanecieran atentos ante posibles emergencias. Ante esto, las recomendaciones para quienes estaban en las calles incluyeron conducir con cuidado y evitar maniobras que pudieran terminar en accidentes.

Un fuerte y repentino vendaval se registra a esta hora en Cali. Usuario de nuestras redes sociales nos comparte video del sector de La Novena, donde las intensas lluvias están afectando la actividad comercial y de entretenimiento. En esta zona, muchos caleños se encontraban recorriendo los establecimientos en busca de sus disfraces y accesorios para celebrar la noche de Halloween. Sin embargo, las condiciones climáticas han cambiado el panorama de la jornada. — Entérate Cali (@EnterateCali) October 31, 2026

Cabe mencionar que el pronóstico anticipaba para Cali cielo parcialmente nublado a nublado, con lluvias ocasionales de intensidad localizada a moderada y posibilidad de actividad eléctrica.

Por su parte, el Ideam incluyó al Valle del Cauca entre los departamentos donde se esperaban precipitaciones fuertes durante el fin de semana festivo.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.