Por: El Espectador

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La violencia contra los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) continúa afectando gravemente al sistema carcelario en Colombia. En la noche del viernes 30 de octubre, el dragoneante Luis Francisco Ramírez Sáchica fue víctima de un ataque sicarial después de terminar su jornada laboral en la cárcel de Villahermosa, ubicada en Cali. De acuerdo con la información preliminar suministrada por las autoridades, el funcionario fue abordado por dos hombres armados luego de salir del centro penitenciario. El hecho ocurrió exactamente entre la calle 27 y la carrera 29. Los atacantes dispararon contra Ramírez Sáchica, quien perdió la vida inmediatamente en el lugar, mientras que los responsables lograron huir, según reportó El Espectador.

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El Ministerio de Justicia y del Derecho, cuyo liderazgo está en cabeza de Iván Cancino y bajo la dirección del presidente Abelardo de la Espriella, publicó un comunicado en el que expresó su indignación y rechazo ante este crimen. La entidad exigió el esclarecimiento del caso y reiteró su compromiso de fortalecer la protección de quienes trabajan por la seguridad penitenciaria. El ministerio enfatizó que “ningún funcionario del Inpec debe ser objeto de amenazas, intimidaciones o ataques por el cumplimiento de su deber”, resaltando que estos actos ponen en riesgo tanto la institucionalidad como la seguridad nacional.

En el comunicado, la cartera ministerial también recordó la trayectoria de Ramírez Sáchica, quien prestó más de 18 años de servicio al Inpec, durante los cuales fue reconocido por su buena conducta y dedicación. El Ministerio manifestó que continuará articulando esfuerzos con otras autoridades para esclarecer el crimen, identificar a los responsables y asegurar que sean procesados judicialmente. Asimismo, reiteró su postura frente a la defensa de los funcionarios estatales y el respeto a la vida como principios innegociables.

Por otro lado, el procurador Gregorio Eljach, desde la Procuraduría General, expresó sus condolencias a los familiares y amigos del dragoneante, instando a las autoridades de Cali a investigar de manera rigurosa el caso y evitar que el crimen quede impune. Ante la gravedad de lo ocurrido, las autoridades analizan si este atentado está vinculado con las amenazas recientes que han recibido empleados del Inpec en diversas regiones, según la información suministrada por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ha dicho el Ministerio de Justicia sobre el asesinato del funcionario del Inpec en Cali?

El Ministerio de Justicia, bajo la dirección de Iván Cancino, manifestó mediante un comunicado su rechazo al asesinato del dragoneante Luis Francisco Ramírez Sáchica y exigió el esclarecimiento del crimen. La entidad subrayó la importancia de proteger a quienes trabajan por la seguridad penitenciaria y de garantizar que no sean víctimas de amenazas, intimidaciones o ataques por cumplir con su deber.

¿El ataque a funcionarios del Inpec en Cali está relacionado con amenazas previas?

De acuerdo con la información presentada por las autoridades, actualmente se está investigando si el atentado contra Luis Francisco Ramírez Sáchica tiene vínculo con las amenazas que han recibido otros funcionarios del Inpec en diferentes zonas del país. La relación entre este crimen y las advertencias previas sigue bajo análisis.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.