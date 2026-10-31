Por: Portal Bogotá

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La seguridad y la convivencia en los barrios de Bogotá siguen siendo una prioridad para las autoridades locales, tal como se evidencia en las recientes acciones desplegadas dentro de la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. De acuerdo con la información divulgada, durante la última semana, se logró la incautación de 414 armas cortopunzantes y un arma de fuego en el marco del Plan Desarme de la localidad de Engativá. Este operativo se suma a los esfuerzos previos, alcanzando un total de 11.800 armas incautadas en el transcurso de 2026, en el desarrollo de las estrategias de prevención del delito adoptadas en la capital, según datos del portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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Además, en el mismo periodo, se llevó a cabo una actividad denominada ‘Marcatón’, focalizada en la marcación de más de 95 bicicletas. Esta acción busca prevenir el hurto y ofrecer mayor protección a los ciclistas, un sector vulnerable en la ciudad. Como resultado de estas labores coordinadas en Engativá, ya se han recuperado 166 bicicletas en lo que va del año.

Victor Hugo Huertas, alcalde local de Engativá, afirmó, citado por Bogotá.gov.co, que “la alcaldía de Galán nos ha pedido que la seguridad se garantiza con acciones en articulación con la Policía Nacional, mediante planes baliza, patrullajes mixtos y operativos de inspección, vigilancia y control”. Según el funcionario, estas medidas se ejecutaron en coordinación estrecha entre equipos de la Alcaldía Local, la Policía y otras entidades, en sectores como Álamos, Canal Los Ángeles, Palo Blanco, El Laurel, La Europa, Villa Luz, Luján y El Encanto.

De acuerdo con las declaraciones de las autoridades, una parte esencial de las acciones preventivas implica también el compromiso de la ciudadanía. En especial durante fechas de alto riesgo, como los fines de semana festivos y celebraciones como Halloween, el énfasis está en invitar a la comunidad adulta a extremar el cuidado de niños, niñas y adolescentes, evitando situaciones de riesgo como la aceptación de dulces de desconocidos, el consumo de licor y las riñas. Ante cualquier situación crítica, se recordó la importancia de recurrir a la Línea de Emergencias 123, reiterando la necesidad de mantener una comunicación efectiva con los organismos de socorro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas armas y bicicletas han sido incautadas y recuperadas en Engativá en 2026?

Según reportes de la Alcaldía de Bogotá y la administración local de Engativá, en el marco de las acciones de prevención del delito, se han incautado 414 armas cortopunzantes y un arma de fuego tan solo en la última semana. A nivel anual, la cifra global de armas incautadas en Bogotá en lo que va de 2026 asciende a 11.800. Además, en actividades recientes, se han recuperado 166 bicicletas y más de 95 han sido marcadas para dificultar su hurto.

¿Qué medidas recomienda la Alcaldía de Engativá para la seguridad de niños en Halloween?

La alcaldía local de Engativá aconseja a las personas adultas estar atentas a la seguridad de niñas, niños y adolescentes, especialmente durante el fin de semana de Halloween. Entre las recomendaciones destacan evitar aceptar dulces de extraños, no consumir licor, evitar riñas y reportar cualquier emergencia en la Línea 123, para así prevenir situaciones de riesgo durante esta celebración.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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