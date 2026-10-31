Juan Carlos Suárez, condenado a 37 años de prisión por la muerte de Jaime Esteban Moreno, ocurrida el 31 de octubre de 2024 durante una fiesta de Halloween en Bogotá, rompió el silencio desde la cárcel La Picota y explicó, en entrevista con el programa ‘Conducta Delictiva’, la razón por la que decidió volver sobre sus pasos y golpear a la víctima cuando esta ya se estaba retirando del lugar.

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Suárez reconoció que, después de un primer golpe, consideró que había hecho suficiente. Sin embargo, relató que una de las mujeres del grupo lo convenció de lo contrario. “Llegó una de las muchachas y me empezó a decir como que yo no le había dado fuerte, como que yo no había hecho nada prácticamente. Entonces fui a darle otro por eso, pero me hicieron pensar que debía darle otro”, afirmó el condenado.

Según su versión, el contexto que lo llevó a reaccionar fue el relato que le hicieron dentro de la discoteca: una de las mujeres del grupo le dijo que el joven de chaqueta roja —que resultó ser Jaime Esteban— había intentado agredir a una amiga. “Como lo que la gente me había dicho en la discoteca era tan grave, les fue muy fácil persuadirme de que yo no había hecho nada prácticamente”, explicó Suárez.

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El mismo condenado admitió que esa reacción fue un error desde el principio. “Desde el primer momento que agredí a Jaime Esteban me equivoqué porque yo sé que la forma de defender el honor de esa muchacha y de ayudarla debió ser llamar a la Policía, pero en ese momento no pensé bien las cosas y me dejé llevar de las emociones”, sostuvo ante los periodistas del programa.

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Suárez también señaló a Paola Fernández —hoy prófuga de la justicia— como la persona que usó su interés por el kickboxing para estimularlo. “Ella sabía que yo estaba teniendo un interés en el tema y quería usarlo como medio para estimular mi ego y estimularme a agredir al difunto de nuevo”, aseguró. Cabe recordar que, según el propio Suárez, solo llevaba un mes practicando esa disciplina.

El condenado insistió en que nunca tuvo intención de causar la muerte de Jaime Esteban y que no fue consciente de la gravedad de lo ocurrido hasta el día siguiente, cuando un agente le notificó que la víctima había fallecido aproximadamente 16 horas después de los hechos.

¿Qué papel tuvo Paola Fernández en el segundo ataque a Jaime Esteban Moreno?

De acuerdo con la versión de Suárez, Paola Fernández fue quien lo incitó a regresar y golpear de nuevo a Jaime Esteban, diciéndole que el primer golpe había sido insuficiente. La fiscalía también la señaló dentro del proceso como la persona que determinó lo sucedido, pero Fernández lleva meses prófuga de la justicia y no ha dado su versión de los hechos.

¿Por qué nunca se probó la agresión que supuestamente motivó el ataque?

La presunta agresión que Suárez dice le relataron dentro de la discoteca jamás pudo ser comprobada en el juicio. Las personas que habrían presenciado lo ocurrido en el interior del establecimiento no quisieron declarar ni ante la justicia ni ante los medios de comunicación, dejando ese episodio sin verificación alguna.

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