Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a todos los ciudadanos a recorrer el sendero de Monserrate, un espacio emblemático que fusiona el deporte y la fe en el corazón de los Cerros Orientales. El evento se realizará el domingo 1 y el lunes festivo 2 de noviembre de 2026, días en los que la población podrá ascender los 1.605 escalones y participar activamente de una de las tradiciones más reconocidas de la capital, según información publicada por la Alcaldía de Bogotá.

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El sendero de Monserrate es reconocido porque acoge a ciudadanos de diferentes perfiles: deportistas en busca de un reto físico, turistas atraídos por las vistas panorámicas de Bogotá y feligreses que cumplen la costumbre de los ‘siete domingos al Señor de Monserrate’. Esta última consiste en recorrer el camino por siete domingos consecutivos, pidiendo por salud, empleo y bienestar de sus seres queridos. Al final del sendero, los visitantes llegan a la Basílica del Señor Caído, que alberga obras como la imagen del Señor Caído, realizada por Pedro de Lugo Albarracín, y una réplica de la Virgen de Montserrat, similar a la que se encuentra en el monasterio homónimo de Barcelona, España.

Además de lo espiritual y cultural, el recorrido ofrece la oportunidad de apreciar la magnitud de Bogotá desde lo más alto. Durante las pausas necesarias para recuperar el aliento, los asistentes disfrutan del paisaje y de la conexión con la ciudad.

El IDRD resalta la importancia de seguir una serie de recomendaciones para quienes deseen realizar el ascenso. Entre ellas están el no consumir alimentos durante el trayecto, usar ropa cómoda y calzado adecuado, aplicar bloqueador solar, mantenerse hidratado y respetar las instrucciones del personal. Se aconseja que solo personas mayores de 14 años suban el sendero, debido a la exigencia física, y se sugiere abstenerse a mujeres embarazadas, personas con afecciones cardíacas, respiratorias, movilidad reducida y quienes estén bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas. Otra consideración importante es que el sendero carece de baños públicos por falta de infraestructura de acueducto y alcantarillado.

El horario habitual de acceso es de 5:00 a. m. a 1:00 p. m., excepto los martes, cuando permanece cerrado para mantenimiento. Quienes estén interesados en conocer más detalles sobre horarios específicos de la basílica, eucaristías, teleférico y funicular, pueden consultar la página oficial de Monserrate.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones para subir al sendero de Monserrate según el IDRD?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte recomienda no comer durante el ascenso, vestir ropa cómoda, hidratarse, utilizar bloqueador solar y seguir las instrucciones del personal. Sugiere que el reto físico solo lo asuman personas mayores de 14 años y desaconseja el ascenso para mujeres embarazadas, personas con enfermedades cardíacas, dificultades respiratorias, movilidad reducida o que estén bajo los efectos de alcohol o sustancias psicoactivas.

¿Por qué es importante la tradición de los ‘siete domingos al Señor de Monserrate’ en Bogotá?

La tradición de los ‘siete domingos al Señor de Monserrate’ tiene un significado especial para los feligreses, quienes suben el sendero durante siete domingos seguidos para pedir por la salud, el trabajo y la familia. Esta costumbre refuerza el valor espiritual y cultural del cerro, convirtiéndolo en un lugar de encuentro para la reflexión, la fe y la esperanza de los ciudadanos de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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