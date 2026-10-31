Por: Portal Bogotá

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Este domingo 1 y el lunes festivo 2 de noviembre de 2026, la Ciclovía de Bogotá volverá a convertirse en el epicentro de la actividad física y la recreación al aire libre para la ciudadanía. De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), se invita a los ciudadanos a aprovechar los eventos y programas organizados en este emblemático parque lineal, que promueve la movilidad sostenible y la apropiación respetuosa del espacio público. Este espacio, que se extiende por 141,46 kilómetros integrando las principales vías de la ciudad, estará disponible esos días entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m. para todos los habitantes y visitantes, sin ningún costo, de acuerdo con información oficial.

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La jornada contará con la participación de servidores sociales que prestan su servicio estudiantil; estos "guardianes y guardianas", instruidos en conceptos de atención prehospitalaria, ergonomía y mecánica básica de bicicleta, estarán dispuestos a colaborar en lo que la ciudadanía requiera, siguiendo el proceso de cualificación implementado por el IDRD. De igual forma, el lunes festivo se realizará la primera salida de reconocimiento de corredores por parte de los participantes de este rol, profundizando en los aspectos operativos y logísticos del programa.

Durante ambas fechas funcionarán puntos de "Bogotá en Forma", ubicados en Parque Nacional, Parque Santander y la intersección de la avenida Boyacá con calle 152, donde se ofrecerán clases variadas a los asistentes. Asimismo, el punto de Escuela de la Bicicleta facilitará el aprendizaje o perfeccionamiento de esta habilidad en sectores como la avenida Boyacá con calle 138, carrera 24 con calle 42, calle 54 sur con carrera 95 y parque el Sol.

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (SDS) dispondrá, solo el domingo, de espacios en carrera 50 con calle 2D y carrera 7 con calle 85 para consultas breves de salud. Adicionalmente, habrá jornadas educativas sobre salud pública, salud sexual y reproductiva, tamizaje para sífilis, VIH y hepatitis B en carrera 7 con calle 28 y avenida Boyacá con transversal 3H, enfocadas en la población mayor de 14 años.

Entre otras actividades, resaltan el trote temático de Halloween a las 8:00 a. m. y el ciclopaseo promovido por la embajada de la India desde la calle 116 con carrera novena. Marcas y medios como Gabrica, Emisora Vibra, Action Black y Canal Capital también estarán presentes con actividades y transmisiones para todos los asistentes y sus mascotas.

Finalmente, el IDRD recalca que el personal autorizado no solicita pertenencias ni bicicletas, y recomienda cerciorarse de la identidad de quienes ofrezcan servicios sobre la Ciclovía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece la Ciclovía de Bogotá los domingos y festivos?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la Ciclovía de Bogotá ofrece recreación gratuita, clases deportivas, puntos de salud y jornadas educativas, así como actividades para la familia, mascotas y eventos especiales como ciclopaseos y trotes temáticos. Todo ello, en un ambiente seguro y controlado sobre las principales vías de la ciudad.

¿Quiénes son los guardianes y cómo ayudan en la Ciclovía de Bogotá?

Según información del IDRD, los guardianes son servidores sociales en formación, capacitados en atención prehospitalaria, mecánica básica de bicicleta y ergonomía, que colaboran orientando y asistiendo a los usuarios durante la jornada, contribuyendo al buen funcionamiento y seguridad en los recorridos de la Ciclovía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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