Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Hip Hop al Parque vuelve a ser el escenario por excelencia donde diversas expresiones artísticas encuentran su espacio para relatar las historias urbanas desde el corazón de las calles. De acuerdo con la información publicada por Canal Capital, este festival trasciende el formato de un simple encuentro musical para convertirse en una verdadera celebración de la cultura hip hop, integrando disciplinas como el rap, el DJing (manejo de tornamesas por disc jockeys), el breaking (baile conocido como break dance) y el graffiti. El lema de esta edición, “Desde la esquina se escribe la historia”, resalta la función del barrio como epicentro creativo y como espacio político y cultural que alimenta la narrativa de quienes transforman la ciudad desde su cotidianidad.

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La conducción de las jornadas transmitidas será responsabilidad de Arci, reconocida rapera, junto al presentador Jonpi, quienes acompañarán a la audiencia para descubrir lo que ocurre en el escenario y para profundizar en las perspectivas, procesos y propuestas de los diferentes artistas participantes. Según Canal Capital, la transmisión permitirá a la audiencia nacional sumergirse en la diversidad de talentos y propuestas del hip hop actual.

En la presente edición, se reúnen artistas de nueve países, abarcando distintas generaciones y un amplio espectro de estilos dentro del hip hop. Entre los internacionales, destacan Rah Digga & Rampage de Estados Unidos, quienes suman décadas de influencia y compromiso en la escena rap. México se hace presente con Hispana Mamba Negra, Geassassin, además de Solo Cadaver & Drama Theme, consolidando así su posición como uno de los movimientos más activos del continente. Brasil participa con Da Guedes, España aporta la presencia de La Dupla y Francia con Potsikei. Por América del Sur, la representación de Portavoz & DJ Jopsen desde Chile añade una mirada social y política propia del rap latinoamericano.

El cartel nacional no se queda atrás; según la información suministrada, incluye figuras fundamentales como Ali A.K.A. Mind de Bogotá, Lianna y ZetaZeta de Medellín, Izla de Cali y Pielroja, colombiano residente en el exterior. Además, el talento local bogotano se consolida con MCs y DJs como Clafseis, El Redcode, Kain Amnistia, Sucio Bang, Clandestino MSR, Chelo Hop, Roll The Voice, Most Ralf N Lark, DJ Karl, DJ Huex, Dr. Skratch y DJ Revueltaz, reafirmando la misión del festival como una plataforma de reconocimiento y circulación artística.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los artistas internacionales destacados en Hip Hop al Parque?

Según la información proporcionada por Canal Capital, este año destacan artistas internacionales como Rah Digga & Rampage de Estados Unidos, reconocidos por su influencia en el rap estadounidense, Hispana Mamba Negra y Geassassin de México, Da Guedes de Brasil, La Dupla de España, Potsikei de Francia y Portavoz & DJ Jopsen de Chile, quienes aportan variedad de estilos y perspectivas a la escena del hip hop.

¿Qué disciplinas del hip hop tienen presencia en Hip Hop al Parque?

El festival Hip Hop al Parque reúne expresiones fundamentales de la cultura hip hop: el rap, el DJing (manejo de tornamesas), el breaking (baile conocido como break dance) y el graffiti, según Canal Capital. Estos elementos convierten al evento en un espacio integral de encuentro y conversación creativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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