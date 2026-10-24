Por: Portal Bogotá

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En el contexto de la campaña 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la Secretaría Distrital de Salud (SDS) intensifica sus acciones en octubre de 2026 para proteger la salud pública durante la celebración de Halloween. De acuerdo con la información difundida por la SDS a través de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, la prevención y el autocuidado son fundamentales para disfrutar de las festividades sin riesgos, especialmente para la población infantil, que suele estar más expuesta durante estas fechas debido al consumo masivo de golosinas y al uso de productos de temporada.

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La estrategia distrital contempla 209 operativos de inspección que abarcan las 20 localidades del Distrito Capital, realizados por más de 50 funcionarios. Estos operativos se concentran en puntos críticos como tiendas, supermercados, panaderías y otros establecimientos comerciales. El objetivo es reducir los riesgos asociados con la venta de alimentos y productos que pudieran no cumplir las normas sanitarias. Según datos de la Secretaría Distrital de Salud, se realizaron 99 operaciones que permitieron la intervención en 450 establecimientos; durante estos controles se inspeccionaron más de 15.140 kilogramos de alimentos, destruyendo 225 kilogramos de dulces por presentar alteraciones o problemas de etiquetado. Además, se revisaron 2.085 litros de líquidos como gaseosas y refrescos, y se destruyeron 177 litros, junto con 67 litros de licor de los 41.349 revisados, todo ello debido a inconsistencias o riesgos detectados.

Paralelamente, el control sanitario se enfocó en productos cosméticos y dispositivos médicos, necesarios durante Halloween. En 11 operativos, las autoridades decomisaron 1.226 lentes de contacto temáticos por dificultades en la documentación sanitaria, además de incautar maquillaje y accesorios sin permisos vigentes, incrementando la protección a los consumidores.

La Secretaría Distrital de Salud emitió recomendaciones clave: solo consumir dulces empacados de fábrica, revisar etiquetas y fechas de vencimiento, evitar alimentos en establecimientos informales y supervisar siempre a los menores. Igualmente, sugiere evitar máscaras que dificulten la visibilidad y empleo de maquillaje no tóxico. Respecto a bebidas alcohólicas, pide revisar los envases y no consumir productos con señales de manipulación. Para el maquillaje cosmético, se recomienda hacer pruebas de sensibilidad y adquirir solo productos legalmente comercializados, mientras que los lentes cosméticos deben comprarse en ópticas autorizadas, nunca compartirse y limpiarse con soluciones aprobadas. Ante urgencias, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea 137.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales recomendaciones de la Secretaría Distrital de Salud para celebrar Halloween de forma segura en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Salud aconseja consumir solo golosinas empaquetadas, supervisar a los menores, revisar las etiquetas y fechas de vencimiento, evitar productos en mal estado, utilizar maquillaje no tóxico, evitar lentes de contacto sin registro y adquirir solo bebidas alcohólicas en envases íntegros y originales.

¿Cómo realiza la Secretaría Distrital de Salud el control sanitario durante Halloween en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Salud, por medio de sus Subredes Integradas de Servicios de Salud, lleva a cabo operativos de inspección en establecimientos de las 20 localidades, donde verifica alimentos, bebidas, maquillaje y lentes de contacto, decomisando y destruyendo aquellos productos que no cumplan las normas de seguridad y sanidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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