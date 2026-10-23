Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la protección de las niñas, niños y jóvenes es un eje prioritario de las autoridades. En este contexto, el Tercer Comité Distrital de Convivencia Escolar debatió recientemente sobre la Alerta Rosa, un mecanismo nacional destinado a la búsqueda inmediata, estandarizada y de difusión masiva para localizar a menores y mujeres desaparecidas. De acuerdo con información oficial del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Alerta Rosa entró en vigencia el pasado mes de abril y vincula a 17 entidades tanto del orden distrital como nacional, con el propósito de aumentar las probabilidades de localizar de manera eficiente a personas desaparecidas.

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Este mecanismo pretende desmontar el mito de que es obligatorio aguardar 24 o 72 horas antes de notificar la desaparición de una persona menor de edad o mujer y solicitar su búsqueda. Según la secretaria de Educación del Distrito, Julia Rubiano, las situaciones de desaparición y evasión, aunque diferentes, están estrechamente relacionadas y requieren acción inmediata sin dilaciones. Desde la perspectiva institucional, la actuación rápida es vital, pues algunos segundos o minutos pueden ser determinantes para el bienestar y la protección de los menores y jóvenes afectados.

Durante la reunión, participaron representantes de múltiples entidades, como las secretarías de salud, cultura, recreación y deporte, gobierno, mujer, integración social, movilidad, planeación, y seguridad, convivencia y justicia. También hicieron presencia la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Personería de Bogotá, quienes coincidieron en la importancia de aunar esfuerzos y compartir información para optimizar la eficacia de la Alerta Rosa. David Navarro, jefe de la oficina para la convivencia escolar, recalcó que este mecanismo elimina la espera innecesaria antes de iniciar la búsqueda activa y permite establecer redes más efectivas de articulación institucional y social.

La Secretaría de Educación del Distrito reafirmó su compromiso de coordinar acciones preventivas, pedagógicas y de promoción para que toda la ciudadanía entienda y utilice apropiadamente este mecanismo. Además, resaltó que cualquier persona puede solicitar que se active la Alerta Rosa ante el primer indicio de desaparición, comunicándose con la línea 123, o con las líneas 122 y 01 8000 91 97 84 de la Fiscalía, la Línea Salvia 155 y el ICBF al 141. El reporte puede hacerse personalmente o a través de canales virtuales de la Fiscalía. Según María Jimena Arrieta Chacón, jefe de la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la principal causa de desapariciones en menores suele estar relacionada con conflictos familiares, lo que resalta la complejidad de este fenómeno social y la necesidad de prevención anticipada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la Alerta Rosa en Bogotá para casos de desaparición?

La Alerta Rosa es un mecanismo implementado para activar la búsqueda inmediata y articulada de niñas, niños, adolescentes, jóvenes o mujeres desaparecidos en Bogotá. Según la Secretaría de Educación del Distrito, cualquier persona puede solicitar su activación sin necesidad de esperar un plazo definido, y su objetivo es coordinar recursos de distintas entidades para actuar cuanto antes.

¿Qué entidades participan en la Alerta Rosa y cómo realizar un reporte?

De acuerdo con la información oficial, en la Alerta Rosa participan múltiples actores como la Secretaría de Educación, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el ICBF y varias secretarías distritales. Para reportar un caso, usted puede comunicarse con la línea 123, las líneas de la Fiscalía y otras vías institucionales, tanto de forma presencial como virtual, sin requerir tiempo previo de espera.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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