Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ofrece a las familias una oportunidad única para celebrar el Día de los Niños con una programación gratuita que reúne teatro, música, cine y actividades de creación artística. Todos los eventos están pensados para disfrute de los niños, niñas y sus familias, brindando escenarios amplios y diversos entre el 24 y el 31 de octubre. Según la información de la página oficial de Bogotá, las actividades buscan generar espacios de encuentro a través del arte y la creatividad.

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El recorrido inicia el 24 de octubre en el Teatro El Parque, donde se presenta ‘Burlesca’, una obra de la agrupación española Los Titiriteros de Binéfar. Este espectáculo, parte de la vigésima cuarta edición del Festival Internacional de Títeres Manuelucho, integra títeres, poesía, música en vivo y objetos escénicos en una experiencia lúdica para toda la familia. Más adelante, el 25 de octubre en este mismo escenario se desarrollará ‘Gaspar, el señor de las nubes’, una producción de la compañía de títeres Libélula Dorada, que conmemora sus 50 años de trayectoria invitando a reflexionar sobre la fauna silvestre y el respeto por los ecosistemas colombianos.

El ambiente festivo continúa el 30 de octubre en El Castillo de las Artes, donde ‘Desde las Artes: La Toma Dulce’ congrega a los vecinos del barrio Santa Fe en una olla comunitaria y actividades para los más pequeños, acompañadas de presentaciones artísticas. Simultáneamente, los Centros de Formación Crea festejan ‘El Día del Dulce’, integrando el tradicional Halloween con experiencias de formación y creación desde diferentes manifestaciones artísticas.

El 31 de octubre ofrece opciones diversas: el Teatro al aire libre La Media Torta presenta ‘Chiquitortazo’, un homenaje musical a las emociones y ritmos tradicionales del país, interpretado por la Orquesta Filarmónica Prejuvenil. También ese día, el Teatro El Ensueño acoge el concierto ‘JACANA JACANA’, donde la biodiversidad y la música convergen en un espectáculo interactivo para niños disfrazados. Por su parte, el Teatro El Parque será escenario de la ‘Celebración Halloween – OFB Recién Oídos’, un concierto del Coro Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, pensado para la primera infancia.

Finalmente, el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero proyecta la película ‘Ponyo’, de Hayao Miyazaki, permitiendo que las familias disfruten juntas de cine en un ambiente acogedor. Con todas estas actividades, Idartes y la Alcaldía de Bogotá promueven el acceso al arte y la cultura como vehículos para fortalecer la creatividad y el sentido de comunidad de las familias bogotanas, según detalla la programación oficial disponible en www.bogota.gov.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades gratuitas para niños en Bogotá ofrecidas por Idartes en octubre?

De acuerdo con la información oficial, Idartes ha planeado para niños y familias en octubre una serie de actividades gratuitas, incluyendo funciones de teatro de títeres, conciertos sinfónicos, actividades barriales como ‘La Toma Dulce’ y talleres de creación artística, además de proyecciones de cine familiar. Estas propuestas estarán distribuidas en lugares como el Teatro El Parque, El Castillo de las Artes, Centros de Formación Crea, La Media Torta, Teatro El Ensueño y el CEFE Chapinero.

¿Qué es el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y cuál es su objetivo con el Día de los Niños?

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) es una entidad pública de Bogotá dedicada a promover, fomentar y fortalecer la práctica artística en la ciudad. Según la programación de octubre, su objetivo para el Día de los Niños es ofrecer espacios gratuitos de encuentro donde niñas, niños y sus familias puedan disfrutar del arte, la música, el teatro y la creatividad, favoreciendo el desarrollo integral y el bienestar en comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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